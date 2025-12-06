Elecciones: Cooperativas traslada a los grupos parlamentarios un paquete de medidas clave para garantizar el futuro del campo extremeño

Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura ha presentado a los grupos parlamentarios un documento de propuestas con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. El objetivo es situar al cooperativismo agroalimentario como prioridad estratégica de la agenda política por su papel determinante en la renta de agricultores y ganaderos, en el impulso industrial, en la creación de empleo, en la fijación de población rural y en la sostenibilidad del territorio.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura recuerda que las cooperativas extremeñas son la base productiva y social de buena parte del medio rural de la región. Así, la federación reúne a más de 180 cooperativas agrícolas y ganaderas que vertebran el territorio y que necesitan un marco estable y eficaz para seguir siendo competitivas en un contexto marcado por la incertidumbre de la futura PAC, el aumento de costes de producción, la presión de la gran distribución y los nuevos requisitos medioambientales.

El documento remitido a los grupos parlamentarios extremeños por parte de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura resume las principales necesidades del sector e incluye un conjunto de propuestas orientadas a reforzar la competitividad y sostenibilidad del modelo cooperativo.

Asimismo, con este documento, la entidad expresa su disposición a colaborar con todos los grupos parlamentarios para avanzar en un modelo productivo sólido, innovador y competitivo que impulse el desarrollo rural y refuerce el liderazgo agroalimentario de Extremadura.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura subraya que estas propuestas no son una lista de reivindicaciones aisladas sino una estrategia integral para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería extremeñas e insiste en que el cooperativismo es la herramienta más eficaz para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agroalimentario. Además, recuerda que cada euro invertido en cooperativas repercute directamente en el territorio, en la generación de empleo y en la fijación de población.

Las líneas prioritarias que plantea Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura son las siguientes:

Impulso decidido a la integración cooperativa

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura propone un plan de integración con presupuesto suficiente y normas claras para facilitar fusiones, proyectos comerciales conjuntos y la creación de grupos cooperativos de mayor dimensión. Reclama que se fomente la incorporación de agricultores y ganaderos a cooperativas, que se discrimine de forma positiva a las cooperativas y sus socios y que se reduzca la burocracia que frena el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Defensa de una PAC estable y coherente

Se alerta de la posible reducción de presupuesto y de los riesgos de fragmentación del mercado único. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura pide mantener el enfoque común, proteger las ayudas vinculadas a la renta y mejorar el sistema de seguros agrarios para adaptarlo a una mayor variabilidad climática.

Una cadena agroalimentaria con valor

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura reclama medidas que garanticen rentabilidad en las explotaciones y transparencia en la cadena, junto con herramientas de gestión de mercados más ágiles. Pide activar apoyos cuando haya caídas de producción y defender los sectores productivos estratégicos de Extremadura.

Apuesta por la innovación, la digitalización y la economía circular

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura plantea un plan específico de digitalización para cooperativas que incluya formación, diagnóstico de necesidades tecnológicas, desarrollo de prototipos y ayudas para implantación de nuevas herramientas. También insiste en que las normativas medioambientales deben tener en cuenta la viabilidad económica de las explotaciones.

Relevo generacional y atracción de jóvenes

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura reclama recuperar ayudas al cese anticipado, crear bancos de tierras gestionados por cooperativas, priorizar a jóvenes cooperativistas en líneas de apoyo e impulsar servicios básicos en el entorno rural. Considera esencial prestigiar la actividad agraria y el modelo cooperativo para atraer talento.

Liderazgo de la mujer rural

Las propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura incluyen reforzar programas formativos con perspectiva de género, fomentar el emprendimiento femenino y garantizar la participación de mujeres cooperativistas en espacios de decisión.

Soluciones a la falta de mano de obra

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura plantea políticas que favorezcan la incorporación de trabajadores, incluidas medidas para aprovechar la mano de obra inmigrante alojada en centros de acogida.

Medidas eficaces frente a plagas y enfermedades

En el documento de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se solicita una política fitosanitaria equilibrada que priorice la búsqueda de alternativas antes de prohibir productos, agilice autorizaciones de bajo riesgo, refuerce la investigación y desarrolle sistemas de monitoreo.

Apoyo a la sanidad animal

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura pide ayudas para vacunas y para los costes asociados a la prevención y control de enfermedades que están golpeando con fuerza a la cabaña ganadera. Destaca el papel esencial de las ADS en el territorio.

Internacionalización de las cooperativas extremeñas

La entidad propone un programa específico de apoyo a la exportación para cooperativas con formación, prospecciones de mercado y misiones comerciales.