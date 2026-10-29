Elecciones 29N: Los regantes piden a los partidos un Pacto de Estado del Agua y ejecutar las infraestructuras pendientes

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha trasladado a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 29 de noviembre una serie de propuestas como un Pacto de Estado del Agua y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes.

En un comunicado, Fenacore ha reclamado la inclusión de esas propuestas en el debate electoral con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua, reforzar la seguridad hídrica y asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias.

Entre sus prioridades, ha destacado la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado del Agua que aporte estabilidad a la política hidráulica más allá de los ciclos electorales.

La asociación ha pedido también a los partidos ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes y un mayor compromiso con la conservación y la seguridad de las presas, embalses, canales y otras obras de titularidad estatal, para lo que ha propuesto una dotación mínima de cien millones de euros anuales y la posibilidad de recurrir a fondos europeos.

Asimismo, ha llamado a continuar con la modernización de los regadíos asegurando la financiación necesaria y mejorar la planificación y gestión de los recursos hídricos.

CREEN QUE EL FUTURO DEL REGADÍO «DEBE PASAR POR SACAR EL AGUA DE LA PELEA POLÍTICA, CONSTRUIR POLÍTICAS CON MENOS IDEOLOGÍA Y MÁS EQUILIBRIO”

En su opinión, hace falta revisar los caudales ecológicos de las distintas cuencas hidrográficas; mejorar la planificación frente a las sequías e inundaciones; y elaborar un plan «realista» para las aguas subterráneas.

Asimismo, Fenacore ha reivindicado que la normativa europea tenga en cuenta las particularidades de España y las necesidades reales del sector agrario.

En ese sentido, ha solicitado incorporar cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, simplificar la burocracia y garantizar la rentabilidad agraria como elementos esenciales para proteger la seguridad alimentaria.

El futuro del regadío «debe pasar por sacar el agua de la pelea política, construir políticas con menos ideología y más equilibrio, y contribuir a que los regantes tengan en la sociedad el protagonismo que merece un sector fundamental para garantizar la producción de alimentos, evitar el abandono rural y mitigar los efectos más adversos del cambio climático», ha apuntado la federación.