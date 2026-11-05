Elecciones 29N: La veterinaria plantea 30 medidas para reforzar la salud pública, proteger a los animales y fortalecer el medio rural en España

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha elaborado un documento con treinta propuestas dirigido a las formaciones políticas que concurren a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de incorporar en sus agendas medidas que permitan reforzar la salud pública, mejorar la atención sanitaria de los animales y contribuir al desarrollo económico y social del medio rural.

Las propuestas parten de una premisa: fortalecer la profesión veterinaria supone también invertir en prevención, seguridad alimentaria, bienestar animal y protección de la sociedad. Desde la vigilancia de enfermedades y el control sanitario de los alimentos hasta la atención de los animales de compañía y el mantenimiento de las explotaciones ganaderas, la veterinaria desempeña funciones esenciales que deben encontrar una respuesta adecuada en las políticas públicas.

El documento recoge medidas legislativas, sanitarias, fiscales y profesionales que buscan dar respuesta a los principales desafíos del ejercicio veterinario y aprovechar plenamente su contribución al bienestar de la sociedad española.

En este sentido, el presidente de la OCV, Gonzalo Moreno del Val, señala que «estas propuestas no buscan únicamente mejorar las condiciones de la profesión veterinaria, sino contribuir a resolver desafíos importantes para nuestro país. Hablamos de proteger la salud de las personas, garantizar la atención de los animales, reforzar la seguridad alimentaria y asegurar que las explotaciones ganaderas puedan seguir desarrollando su actividad. Queremos que la veterinaria siga aportando todo su conocimiento y capacidad a las políticas públicas de los próximos años».

UNA REGULACIÓN QUE GARANTICE LA ATENCIÓN SANITARIA DE LOS ANIMALES

Entre las principales prioridades figura la revisión del Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios, para adaptar su regulación a las necesidades reales de la práctica clínica. La OCV propone flexibilizar las condiciones de cesión, garantizar la continuidad de los tratamientos y reducir las cargas burocráticas desproporcionadas, preservando la seguridad, la trazabilidad y el uso responsable de los medicamentos.

La Organización reclama también una reducción del IVA de los servicios veterinarios, actualmente gravados al 21% en un país donde el 52% de hogares convive con animales de compañía, así como avanzar hacia la aplicación de un tipo del 0% a la vacunación animal. Ambas medidas buscan facilitar el acceso a la atención sanitaria, reforzar la prevención de enfermedades y, especialmente, proteger la salud pública.

El documento incluye igualmente propuestas para garantizar una atención veterinaria de urgencia en todo el territorio y reforzar la participación de los profesionales en las políticas de bienestar animal, asegurando que estén fundamentadas en criterios científicos y sanitarios.

MÁS PREVENCIÓN Y UNA MAYOR INTEGRACIÓN DE LA VETERINARIA EN LA SALUD PÚBLICA

La OCV plantea reforzar la presencia de los veterinarios en las estructuras sanitarias mediante la actualización de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el reconocimiento de especialidades multidisciplinares y el desarrollo de un sistema de formación sanitaria especializada por residencia (VIR).

Asimismo, propone garantizar la participación efectiva de la profesión veterinaria en la Agencia Estatal de Salud Pública, incrementar progresivamente la inversión sanitaria en prevención y mejorar la coordinación entre salud humana, animal y ambiental bajo el enfoque One Health.

Esta integración resulta evidente ante las nuevas amenazas sanitarias. Se estima que alrededor del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal, lo que sitúa a la veterinaria en una posición fundamental para la vigilancia, la detección temprana de riesgos y la prevención de futuras crisis sanitarias. Para la OCV, aprovechar esta capacidad preventiva debe ser una prioridad en el desarrollo de las políticas de salud pública.

GARANTIZAR EL FUTURO DE LA GANADERÍA Y DEL MEDIO RURAL

Otro de los ejes fundamentales es la puesta en marcha de un programa nacional de apoyo a la ganadería y a la veterinaria rural, mediante incentivos económicos, fiscales y profesionales que favorezcan la presencia y permanencia de veterinarios en territorios con dificultades de cobertura.

La propuesta adquiere especial relevancia en un país donde el medio rural ocupa el 83,8% del territorio, pero concentra únicamente al 15,5% de la población, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La iniciativa pretende garantizar a las explotaciones pecuarias el acceso a servicios veterinarios y asesoramiento continuado, esenciales para prevenir enfermedades, mejorar la bioseguridad y mantener su competitividad. En España, el 82% de las aproximadamente 914.000 explotaciones agrícolas y ganaderas tiene carácter familiar, mientras que el envejecimiento de sus titulares plantea importantes desafíos para el relevo generacional. La OCV afirma que garantizar la presencia de veterinarios en estos territorios es también una forma de apoyar la continuidad de las explotaciones, mantener la actividad económica y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

Finalmente, el documento incorpora medidas para mejorar las condiciones laborales, proteger a los veterinarios frente a las agresiones y reforzar la atención a su salud mental, así como otras actuaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, la formación y la ordenación profesional.

Con este conjunto de propuestas, la Organización Colegial Veterinaria pone a disposición de las formaciones políticas una agenda de reformas que trasciende el ámbito profesional y aspira a fortalecer la capacidad de España para prevenir riesgos sanitarios, proteger a los animales y garantizar servicios veterinarios esenciales para el conjunto de la sociedad.

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