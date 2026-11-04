Elecciones 29N: COAG denuncia que el aterrizaje de fondos buitre cierra el acceso a tierra y agua a los jóvenes y amenaza el relevo generacional

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado sus propuestas electorales ante los comicios del próximo 29 de noviembre, lanzando un serio aviso a los partidos políticos: el desembarco agresivo de fondos buitre y de capital riesgo está bloqueando el relevo generacional y poniendo en riesgo el futuro del modelo social agrario en España.

Bajo la pregunta «¿Quién cultivará lo que comeremos?», la organización agraria ha puesto sobre la mesa los datos contundentes de su última nota técnica sobre jubilaciones agrarias (2026-2030). Según las extracciones de la TGSS (CNAE 01), en este periodo se jubilarán unos 43.000 agricultores y ganaderos profesionales (en una horquilla de 40.000 a 46.000, lo que supone un ritmo de 10.800 al año). Esta cifra representa exactamente el 17% del total de autónomos agrarios en activo. Sin incorporaciones masivas de jóvenes (entre 8.000 y 10.000 anuales), el colectivo profesional caerá peligrosamente hasta los 200.000 afiliados en 2030. Sin embargo, la brecha de entrada al sector se ha vuelto casi inalcanzable para la juventud rural debido a la especulación financiera.

ESPECULACIÓN HÍDRICA Y OLIGOPOLIO EN NUESTROS CAMPOS

En 2026 se ha consolidado el proceso de «uberización» del campo español. La compraventa de fincas rústicas ha aumentado un 20% en comparación con 2019, un auge liderado por grandes fondos de inversión, (nacionales e internacionales), que acaparan fincas de regadío con derechos de agua para cultivos súper-productivos.

Actualmente, más de 900 fondos de inversión poseen tierras en la península ibérica valoradas en más de 100.000 millones de euros. La concentración de la producción es alarmante: el 6,6% de las grandes empresas agrarias acapara ya el 42% del valor de la producción, mientras que un preocupante 7,8% de los afiliados supera los 65 años y los menores de 40 apenas rozan el 19,8%.

«En este contexto, ¿quién se beneficia de la subida de la renta agraria, nuestros pueblos o los accionistas de Wisconsin o la City de Londres?», ha cuestionado Andrés Góngora, secretario general de COAG, al tiempo que ha subrayado que «la agricultura y la ganadería tienen un gran futuro en España. Lo que está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Un joven que se quiera incorporar no puede competir con estos grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación. En comarcas agrarias, sometidas a más presión de fondos buitre, los arrendamientos ha triplicado su precio y los precios de la tierra se han duplicado», han enfatizado Góngora.

PROPUESTA DE COAG: POR UNA AGRICULTURA CON AGRICULTORES

COAG reclama a todas las fuerzas políticas que asuman el sector agroalimentario como una cuestión de Estado y se comprometan a sacar adelante un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario.

La organización exige una regulación estricta contra el acaparamiento de suelo y de concesiones hídricas para defender una «agricultura con agricultores/as»: explotaciones donde las familias trabajen, residan en el entorno rural y garanticen la soberanía alimentaria del país frente al apetito de los fondos especulativos.

El paquete de medidas, que se presentará a todos los partidos políticos, debería incluir:

En la PAC

Reservar al menos un 10% del presupuesto para jóvenes.

Crear un paquete de instalación operativo, con el límite de edad en 40 años.

Apoyar también a los “nuevos profesionales” mayores de esa edad.

Fiscalidad

Régimen fiscal específico para los cinco primeros años de actividad.

Exención en el IRPF de las ayudas a la incorporación.

Libre amortización para jóvenes y profesionales.

Reducción de la tributación de las ayudas que perciban los jóvenes.

Exención de tributación de los rendimientos por venta o arrendamiento de tierras a jóvenes y profesionales.

Incentivos fiscales a quien transmita o arriende tierras a jóvenes y profesionales.

Financiación

Líneas de crédito preferente.

Avales públicos y fondos de garantía.

Agilizar y dotar suficientemente los créditos ICO-SAECA (esta medida no está ligada explícitamente a jóvenes).

Acceso a la tierra

Limitar el acceso a las ayudas públicas de fondos de inversión y capital sin vínculo territorial.

Crear instrumentos contra el acaparamiento especulativo de tierra, que además la movilicen hacia profesionales activos.

Estatuto del agricultor y ganadero profesional, con prioridad en las políticas públicas.

Burocracia y entorno rural

Tramitación ágil y única de las incorporaciones.

Vivienda, conectividad y servicios públicos en el medio rural, presentados como condición para que un joven fije allí su proyecto de vida.

Medidas específicas para incorporación de agricultoras y ganaderas

Titularidad compartida

Ayudas al pago de cotizaciones.

Cotización adaptada a ingresos reales.

Procedimientos homogéneos en todas las CCAA, con dotación presupuestaria suficiente.

Seguridad Social

Extender a mujeres mayores de 40 años las bonificaciones para cónyuges en explotaciones.

Cubrir las lagunas de cotización.

Reconocer los periodos de cuidado de hijos y familiares, con atención especial a mujeres y titularidad compartida.

PAC

Incorporar la perspectiva de género en el diseño y seguimiento de la nueva PAC.

Valorar en las ayudas la titularidad femenina o compartida.

Conciliación

Mejorar los servicios de proximidad y el apoyo a los cuidados en el medio rural.

Medidas generales que benefician a ambos colectivos