Eladio Aniorte se despide de la presidencia de ASAJA Alicante, tras 40 años al frente

Eladio Aniorte Aparicio, el que ha sido presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante desde hace 40 años y ha llevado a la organización agraria a ser la que mayor representatividad agrícola y ganadera ostenta en la provincia, se despide de su cargo arropado por todo el sector agrícola, político y empresarial de Alicante en un caluroso acto donde ha sido designado como Presidente Honorífico y se le ha rendido un especial homenaje a su persona y trayectoria como empresario ejemplar, agricultor e indiscutible líder agrario. El oriolano José Vicente Andreu, ingeniero agrícola y productor de cítricos y almendros y colaborador habitual en nuestra sección de opinión, de 56 años, ha sido designado, junto con una renovada, amplia y joven Junta Rectora, para afrontar la nueva etapa de la organización. Estos actos han clausurado la celebración del 40 Aniversario de ASAJA Alicante, cuyo lema ha sido: «Sembrando el mañana».

Si la provincia de Alicante ha tenido una figura y líder indiscutible en el ámbito agrícola y ganadero durante su historia reciente, ese ha sido Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, que hoy se despide de la organización que durante cuatro décadas ha capitaneado y hecho crecer, convirtiéndola en la entidad con mayor representatividad agrícola y ganadera de la provincia de Alicante, que hoy cuenta con más de 8 oficinas permanentes repartidas por la provincia, 13 centros locales de atención y más de 30 trabajadores en activo.

Es por ello que el sector agrícola, político y empresarial de Alicante ha querido reunirse hoy en bloque para dar una afectuosa y sentida despedida a Eladio Aniorte, en una gala que ha pretendido homenajear su persona y trayectoria y en la que, además, ha sido designado como Presidente Honorífico de ASAJA Alicante, manteniendo así la vinculación con la organización en los próximos años.

Entre las personalidades que han participado en este acto homenaje, cabe destacar: la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà; el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España García; el presidente Diputación de Alicante, Carlos Mazón Guixot; el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato; el presidente CEV Comunidad Valenciana y Alicante , Salvador Navarro y Perfecto Palacio; el presidente UEPAL , Juan José Selles Pérez; el presidente SEIASA (Ministerio de Agricultura), Francisco Rodríguez Mulero; el secretario autonómico de Agricultura, Rogelio Llanes Ribas; el Alcalde Alicante, Luis Barcala; el Alcalde Orihuela, Emilio Bascuñana; el presidente Cámara de Comercio, Juan Bautista Riera; el presidente SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura), Lucas Jiménez; el Rector Emérito de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina; la diputada provincial Ciclo Hídrico, Ana Iluminada Serna García; el director del Instituto del Agua y Ciencias Ambientales, Joaquín Melganejo Moreno; el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Carlos Castillo; el presidente AVA Asaja, Cristóbal Aguado; el vicepresidente Copa-Cogeca, Pedro Gallardo; el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Antonio Quintana Martínez; el director general de Desarrollo Rural, David Torres; la directora territorial de la Conselleria de Agricultura, Carmen Catalá; el presidente de FexPhal (Federación Provincial de Empresarios de Frutos y Productos Hortícolas de Alicante), Jorge Brotóns Campillo; el presidente Agropelayo, Álvaro Nogués; el presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, José Andújar; el presidente INECA, Rafael Ballester; el presidente de CCAE (Cooperativas Agroalimentarias), Cirilo Arnandis; la ex consellera de Agricultura, Maria Àngels Ramón-Llin; el ex conseller de Agricultura, José Ciscar; la ex consellera de Agricultura, Gemma Amor, entre otros muchos.

ASAMBLEA GENERAL



Previo al evento que ha celebrado el 40 Aniversario de ASAJA y el Homenaje al presidente saliente, la organización ha llevado a cabo su acto interno, la 34º Asamblea General de ASAJA, en la que se ha elegido al nuevo presidente, José Vicente Andreu, un oriolano de 56 años, ingeniero agrónomo y empresario agrícola que cultiva 103 hectáreas de cítricos (limón, naranja y mandarina) y 80 de almendro en Orihuela, todo en modalidad de agricultura ecológica, y que ocupará la presidencia de la organización durante los próximos cuatro años.

Así, en sus primeras palabras como presidente de ASAJA que encara la nueva etapa en la que se embarca el sector y la organización, Andreu ha destacado que ASAJA Alicante hoy es un ejemplo de organización sectorial y que su línea va a estar marcada por la continuidad del trabajo bien hecho hasta la fecha. «Como bien dice Eladio: el principal activo de ASAJA Alicante son sus afiliados y así va a seguir siendo durante mi presidencia».

Asimismo, en la 34º Asamblea General se ha ratificado una candidatura de Junta Directiva formada por 28 miembros, todos ellos agricultores y ganaderos. «Se trata de una candidatura amplia, joven y representativa de la realidad del campo de la provincia de Alicante. Y es que, una de las novedades por la que vamos a apostar en este nuevo ciclo, es hacer más equipo. En definitiva, yo seré el presidente portavoz, pero nuestra seña de identidad va a seguir siendo crecer como organización agraria representativa. Por ello, vamos a tener representantes activos en las nueve comarcas alicantinas: la Vega Baja contará con 5 representantes; la Marina Alta, con 3 representantes; la Marina Baixa, con 3 representantes; el Alto Vinalopó con otros 3 representantes; el Medio Vinalopó contará con 5; el Baix Vinalopó con otros 5; L´Alacantí, tendrá 2 representantes; L´Alcoià, 1 representante; El Comtat, 1 representante; y Valencia, 1 representante», afirma Andreu.

En este sentido, el presidente electo ha señalado que en esta nueva Junta Directiva también van a estar representados los cultivos y sectoriales más importantes: como cítricos, agricultura ecológica, granada, brevas, almendro, vino, olivar, uva de mesa, nísperos, cereales, brevas, hortalizas, alcachofas y arroz y se prestará especial atención a potenciar desde todos los ámbitos temas trasversales como el agua, el medio ambiente y sectores tan desprotegidos y necesitados de nosotros como la ganadería, la apicultura, joven, mujer y sector viveros.

Como no, Andreu se ha referido a los retos inminentes sobre los que trabajará como nuevo presidente de ASAJA, haciendo hincapié en cuestiones vitales para nuestra agricultura como: la crisis de precios y desequilibrios en la cadena alimentaria; el comercio exterior y control de fronteras en puertos de entrada por la llegada de producciones de terceros países; visibilidad de la mujer en el mundo rural; digitalización del sector agrario; promoción de nuestros productos de calidad diferenciada; y, como no, el reto del agua.

Por su puesto, en su discurso, Jose Vicente Andreu ha querido dedicar unas palabras a Eladio Aniorte, destacando de él que es una persona que ha conseguido que la agricultura de Alicante suene con fuerza. «No quepa duda de que seguiremos contando con el Presidente Honorífico, esa persona con un carisma y personalidad arrolladoras. Que ha dado un golpe en la mesa cuando ha hecho falta, pero que también ha sabido ser agradecido cuando se trata de forma justa a las personas que vivimos del campo y producimos alimentos para los demás. ASAJA y la agricultura te debemos mucho, Eladio, y diría que la inmensa mayoría de los que hoy hemos querido arroparte pensamos que a lo largo de todos estos años has conseguido algo único y grandioso: ser un referente como líder agrario y como persona».

Por su parte, el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, que ha apadrinado el acto de hoy y ha sido el encargado de entregar una medalla de mérito por su trayectoria a Eladio Aniorte de parte de la organización a nivel nacional, ha afirmado que para él es un honor participar en este homenaje a un hombre como Eladio. «Eladio es un gran amigo, comprometido, siempre en defensa de la agricultura en la que él cree, la agricultura mediterránea, la agricultura de huerta, la agricultura familiar. Un hombre con el humor siempre por delante…. Si echamos un vistazo a los últimos cuarenta años, vemos grandes acciones, meritorios logros y éxitos que han dado su fruto. La impronta de Eladio Aniorte se llama Asaja Alicante. Entre sus logros destaco uno, conseguir la unidad del sector del campo en Alicante. Para el nuevo presidente, le tiendo mi mano para trabajar por el sector agro. Juntos somos fuertes y labramos futuro»

PREMIOS ASAJA ALICANTE

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ha puesto la guinda final de la celebración de su 40 Aniversario, cuyo lema reza: «Sembrando el Mañana», en alusión momento de cambio en el que se encuentra la organización, con su tradicional Gala de Premios, que este año han cumplido la 12ª Edición y en la que se ha distinguido a agricultores y ganaderos, personalidades y organismos que durante el 2020 cumplieron con su papel como «Esenciales de la pandemia», contribuyendo de forma activa al suministro de alimentos a la población, a la creación y mantenimiento de cientos de puestos de trabajo, al abastecimiento continuo para que continuara la exportación y al impulso del Sector Primario en la provincia de Alicante.

Los Premios ASAJA Alicante 2020 han recaído en las siguientes categorías y premiados:

1. Premio Mujer Rural 2020: Marina Pérez García.

Marina Pérez es una joven agricultora de 35 años que tiene su explotación repartida entre los municipios de Rojales, Elche y Daya Nueva. Produce granada (2.000 k), limón (nueva plantación) y naranja (nueva plantación) en la modalidad de agricultura ecológica; y hortalizas (patatas (4.000kg), alcachofas (6.000kg), lechuga, escarola, apio, cebolla… (unos 2. 000kg) en agricultura convencional, pero aplicando el residuo cero, intentando utilizar los menores tratamientos químicos posibles con la finalidad de que sus productos sean lo más ecológicos y naturales posible.

2. Premio Ganadería 2020: María Tornero.

María Tornero en una ganadera de 25 años que tiene una explotación de cuatrocientas cabras de leche en Elda.

3. Premio Joven Agricultor 2020: Paco Girona.

Paco Girona es un joven empresario agrícola de 31 años, natural de Alicante, que posee nada más y nada menos que una puntera explotación citrícola entre Orihuela y Murcia compuesta por 120 hectáreas de limón, mandarina y naranja, con una producción de 1.500.000 kg, 1.300.000 kg y 300.000 kg, respectivamente.

4. Premio Agricultor Profesional 2020: Mario Berna, Hermanos Hebegu.

Mario Berna es un agricultor que posee una modélica explotación de Higueras en Albatera de 10 hectáreas de la variedad Colar. Produce la cifra de 100.000 kg brevas y 80.000 kg de higos

5. Premio Promoción e Impulso de la Agricultura 2020: Don Antonio Gil Olcina.

Geógrafo y Rector Honorario de la Universidad de Alicante. Primer Rector de la misma, que ha destacado en la defensa de los intereses generales de Alicante y en todo lo que tiene que ver con el agua, no solo para abastecimiento urbano, sino para su uso en la agricultura, es él, siendo la defensa del Trasvase Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura, unas de sus principales banderas.

HOMENAJE AL SECTOR POR EL COVID

El último de los premios de la gala lo ha entregado el propio Presidente Honorífico de ASAJA, Eladio Aniorte, y ha estado dirigido a todo el sector agrícola y ganadero por su labor desempeñada durante la pandemia del COVID-19.

«En mi despedida de ASAJA quiero agradecer profundamente a todo sector productor de la provincia de Alicante, que ha contribuido con mucho trabajo y esfuerzo a que durante los momentos más crudos de la pandemia no hayan faltado alimentos en los lineales de nuestros supermercados, a pesar de la falta de agua, los bajos precios y la competencia desleal de terceros países. Los agricultores y ganaderos hemos vuelto a demostrar por qué somos imprescindibles, aunque no sea en los tiempos ni por las causas que todos desearíamos, y sí por imperativos de la necesidad humana y del momento crucial que vivimos», ha dicho Aniorte, que también ha querido despedirse del sector afirmando que «aunque ya no ostente la presidencia de ASAJA Alicante, seguiré prestando mi mano a mi organización en todo lo que precise y, por supuesto, seguiré atendiendo y estando al servicio de todos los agricultores y ganaderos de la provincia que me necesiten. Pueden encontrarme en mi casa y en la huerta».

El evento de la celebración de la clausura del 40 Aniversario de ASAJA, homenaje a Eladio Aniorte y entrega de los Premios ASAJA, ha tenido lugar en los Salones Juan XXIII de Alicante y ha estado patrocinado por las entidades colaboradoras: Agropelayo, Zurich, Sabadell, Ibercaja y Manvert.