El verdeo más adelantado comienza con una cosecha que se presenta muy corta y con la duda de si enviar la aceituna a la mesa o el molino

El próximo lunes, 26 de agosto, arranca el verdeo más adelantado en Andalucía, con la recogida de la variedad gordal y la apertura de las cooperativas y la industria de la aceituna de mesa.

El motivo por el que este año la campaña de verdeo se ha adelantado más que nunca tiene que ver con una maduración adelantada similar al año anterior y por las bajas existencias de la campaña anterior, siendo especialmente acusante para la variedad gordal por la baja producción.

Así, el lunes comienza oficialmente la campaña y a finales de la próxima semana también empezarán a recogerse la variedad manzanilla, en las parcelas donde el fruto se encuentra más adelantado.

MOMENTO DE INCERTIDUMBRE E INDEFENSIÓN POR LA FALTA DE CONTRATOS PREVIOS: NO SABEN SI EL DESTINO DE LAS ACEITUNAS PUEDE SER LA MESA O EL MOLINO

En cuanto a la producción, según los datos que maneja COAG, no se cumplirá con las expectativas dadas en el aforo, ya que se espera una cosecha de gordal muy inferior a la media, causada por los problemas en el cuajado del fruto, que han generado mucho pelotín y azofairón.

En la variedad manzanilla tampoco se espera una buena cosecha, ya que también podría ser inferior a la media de las últimas campañas. Lo mismo ocurre con la hojiblanca.

El precio del aceite a su vez, hará que se destine una parte del aforo de aceituna de mesa a molino. En este sentido, desde COAG Andalucía se destaca que el agricultor se encuentra en un momento de incertidumbre e indefensión por la falta de contratos previos, (lo que incide directamente en la planificación de los jornales y la contratación de jornaleros, que no hay), ya que dependiendo del precio que se ofrezca al agricultor, teniendo en cuenta también el calibre -afectado por el déficit hídrico-, el destino de las aceitunas puede ser la mesa o el molino. Es decir, las aceitunas que no tengan calibre o no tengan contrato, deben destinarse a molino, ya que el aceite temprano está muy demandado y cotizado.