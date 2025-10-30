El Tribunal Superior de Justicia impide la doble inscripción de viñas en la DOCa Rioja y en Viñedos de Álava

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que no se puede realizar una doble inscripción de viñas en la DOCa Rioja y en Viñedos de Álava, han informado fuentes de la asociación alavesa.

En junio pasado, el Supremo ya rechazó la pretensión de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) de crear la denominación ‘Viñedos de Álava’ al considerar que no se justificaba que esa marca tuviera una «realidad diferente» a la de los vinos de la Denominación Rioja.

Pero quedaba otro cuestión en los tribunales: ABRA quería que sus viticultores pudieran inscribir su uva tanto en Viñedos de Álava como en la DOCa Rioja. La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa opinaba que esa doble opción estaba amparada por la libertad de empresa.

La DOCa modificó los pliegos de condiciones para inscribir las viñas en el registro, de manera que la producción debe destinarse exclusivamente a la elaboración de vino amparado por la denominación, impidiendo que parte de las uvas se destinase a Viñedos de Álava.

Además, se establecía la necesidad de pasar una campaña en blanco para poder regresar a la marca Rioja en caso de haber usado uva para elaborar vinos con otra etiqueta.

ABRA recurrió este pliego de condiciones fijado por la Denominación, pero ahora el Tribunal Superior de Madrid ha rechazado su recurso de la doble inscripción.

Fue presentado en Madrid porque la modificación del pliego de condiciones se realizó mediante una resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria.