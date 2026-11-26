El Trasvase Tajo-Segura funciona actualmente con un caudal de 12 m³/s, después de que el pasado 23 de noviembre se reanudara el envío de agua con un flujo inicial de 8 m³/s. La recuperación de la actividad se produjo una vez finalizados los trabajos indispensables en el entorno de La Bujeda, que hicieron necesario interrumpir temporalmente el funcionamiento de la infraestructura para garantizar el desarrollo de estas actuaciones, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Desde entonces, la evolución del canal está siendo favorable y ha permitido aumentar progresivamente el caudal de trasvase, de acuerdo con las condiciones técnicas de la infraestructura. Este incremento gradual continuará durante la jornada del jueves 26, con la previsión de alcanzar los 18 m³/s, siempre que se mantenga la evolución positiva registrada desde la reanudación del servicio.

La recuperación del caudal se está llevando a cabo de manera progresiva, atendiendo en todo momento a las condiciones de seguridad y explotación del canal.

Los equipos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo mantienen una supervisión continua de su funcionamiento para comprobar la respuesta de la infraestructura y garantizar que el incremento del flujo se desarrolla con todas las garantías operativas, al tiempo que continúan avanzando el resto de las actuaciones previstas.