El tomate de industria no levanta cabeza con pérdidas históricas, tras una caída del precio en origen de 38€/t por debajo del año pasado

Llegaba este año la lluvia y se ponía fin a un duro ciclo de años de severa sequía, por lo que las expectativas para el tomate de industria, un cultivo muy social, especialmente en el Bajo Guadalquivir, eran más que altas. Pero el gozo de los agricultores en un pozo, porque la campaña ha arrancado con importantes dificultades que auguran una de las temporadas más complicadas de los últimos años para el sector, con pérdidas históricas para los agricultores, que piden a las industrias una subida de precios tras una caída del precio en origen de 38€/t por debajo del año pasado.

Según explica Diego Bellido, responsable de Productos Transformados de COAG Andalucía, la campaña comenzó con problemas desde la siembra, que se vieron agravados por la ola de calor de junio, ya que las plantas tuvieron que sufrir 16 días continuados de altas temperaturas, que arrasaron con la primera floración, contingencia que no está cubierta por Agroseguro.

“MILES DE AGRICULTORES VAN A PERDER PARTE O LA TOTALIDAD DE SU INVERSIÓN. MUCHOS NO LOGRARÁN CUBRIR SIQUIERA LOS GASTOS DE PRODUCCIÓN”

“Consecuencia directa de esa larguísima ola de calor -explica Bellido- ha sido la merma de kilos de tomate por hectárea, a lo que, para colmo de males, se han sumado plagas y enfermedades como la ‘Tuta absoluta’ y helióxido (daños por estrés térmico y quemaduras solares en las plantas y frutos). Estos factores se traducen en una campaña más corta y con una producción general en torno al 30% menos que la media habitual”.

“Miles de agricultores van a perder parte o la totalidad de su inversión. Muchos no lograrán cubrir siquiera los gastos de producción, lo que supone un duro golpe para un sector esencial en nuestra región”, añade Bellido.

A esta situación se suma una caída significativa en el precio en origen, que se sitúa 38€ la tonelada por debajo de la campaña pasada, agravando todavía más las dificultades económicas de los productores andaluces.

COAG Andalucía subraya la necesidad de que las administraciones y la industria reconozcan esta situación excepcional y la tengan en cuenta para los agricultores afectados ante unas pérdidas históricas. “Exigimos a las empresas agroalimentarias que suban el precio del tomate en origen. Sabemos que el concentrado tomate está incrementando su venta, mientras que la producción ha mermado. No podemos permitir que esta situación lleve a muchos agricultores a la ruina. La campaña de tomate de industria es estratégica para Andalucía, tanto económica como socialmente”, concluye el responsable de Productos Transformados.