El temporal Kristin sigue dejando daños a su paso y en Ciudad Real ya se valora las pérdidas en instalaciones agropecuarias y cultivos

ASAJA de Ciudad Real está valorando los daños que el temporal Kristin está dejando en numerosas explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia como consecuencia del fuerte viento y las intensas precipitaciones registradas en los últimos días.

En concreto, el pasado miércoles se alcanzaron rachas de viento de entre 100 y 120 kilómetros por hora, lo que ha provocado daños de consideración en naves agrícolas y ganaderas, afectando a cubiertas, cerramientos y otras infraestructuras básicas para el desarrollo de la actividad. En estos momentos, los técnicos de ASAJA están recopilando información para evaluar el alcance de los desperfectos sufridos.

Asimismo, estas fuertes rachas de viento han tenido un impacto muy negativo en el olivar, ya que han tirado al suelo una gran cantidad de aceituna que aún quedaba por recoger, lo que supone pérdidas económicas muy importantes para los olivareros de la provincia.

LOS DAÑOS OCASIONADOS CON SIEMBRAS ANEGADAS PODRÍAN COMPROMETER EL NORMAL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS SI LA SITUACIÓN SE PROLONGA EN EL TIEMPO

El viento también ha causado graves daños en plantaciones jóvenes, llegando incluso a tronchar por completo los árboles, lo que supone la pérdida total de la inversión realizada por los agricultores y un serio contratiempo para explotaciones.

A ello se suman los daños ocasionados por el agua, con siembras anegadas en algunas zonas, que podrían comprometer el normal desarrollo de los cultivos si la situación se prolonga en el tiempo.

Desde ASAJA Ciudad Real se insiste en la necesidad de realizar una valoración exhaustiva de los daños y se recuerda a los agricultores y ganaderos afectados que se pongan en contacto con la organización para canalizar la información y estudiar posibles medidas de apoyo y compensación ante una situación que vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sector agrario frente a los fenómenos meteorológicos extremos.

ASAJA continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución del temporal y de sus consecuencias en el campo ciudadrealeño, defendiendo, como siempre, los intereses de agricultores y ganaderos.