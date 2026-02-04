El temporal golpea al campo con la pérdida de animales y no solo a los cultivos agrícolas sino que pone en riesgo las nuevas campañas y el cobro de la PAC

Aunque es muy pronto para poder hacer un balance de las pérdidas, que se esperan millonarias, especialmente en Andalucía, las organizaciones agrarias han alertado del impacto que está dejando el temporal a su paso por el campo, con la pérdida de animales debido al frío y la humedad, con pérdidas de hasta el 10 % de los nacimientos de corderos en zonas de Jaén, daños en cultivos como el del olivar y los frutos rojos a la vez que ponen en riesgo las nuevas campañas. Y todo esto con el agravante de la campaña para la Solicitud Única de la PAC recién iniciada.

Diez comunidades, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo y oleaje, de las cuales Andalucía se encuentra en nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado. Asimismo, el temporal golpea campañas agrícolas, la cabaña ganadera y la labor pesquera en Galicia y Cádiz.

De igual forma, este temporal de lluvias y viento está provocando daños en los cultivos y pone en riesgo las nuevas campañas agrícolas, en zonas de Castilla y León, Castilla-la Mancha, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón

En el campo, los efectos de este temporal ya se están dejando ver con un impacto que «va más allá de daños puntuales», puesto que compromete la producción, la sanidad vegetal y animal, la viabilidad económica de las explotaciones y el cumplimiento de los compromisos de la PAC, ha indicado ASAJA.

Según la organización agraria, se han notificado retrasos generalizados en las labores agrícolas, dificultades para sembrar, abonar y recolectar por el encharcamiento de las parcelas y la imposibilidad de entrada de maquinaria.

DAÑOS EN LA GANADERÍA

La organización COAG ha constatado que las constantes lluvias y la humedad han pasado factura a las explotaciones ganaderas, sobre todo a las de ovino en extensivo de Sierra Morena (Jaén), con pérdidas de hasta el 10% de los nacimientos de corderos.

El responsable de ovino y caprino de COAG en esa zona, Antonio Punzano, ha indicado a Efeagro que la situación por la lluvia es muy preocupante, ya que los rebaños en extensivo no tienen cobertizos donde abrigar a los animales.

El balance puede ser de una media de entre 40 y 50 muertes de cabezas de ovino por explotación, por lo que los ganaderos ya están transmitiendo a Agroseguro los daños para poder cobrar cuanto antes las indemnizaciones del seguro agrario.

En Huelva, el porcino ibérico también «lleva mal» tanto agua y come menos, lo que supone menos kilos por cabeza, mientra que en Málaga el encierro en las naves de animales como las cabras durante las 24 horas del día desde hace varias jornadas se está traduciendo también en una falta de apetito y menos producción de leche.

Andalucía está siendo una de las comunidades más afectadas por el temporal y la lluvia hace peligrar la campaña del olivar de cara también a las próximas semanas, puesto que «se va a perder mucha calidad», ha precisado el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar.

También está afectando a la mano de obra en campañas que se encuentran activas en este momento como la de los frutos rojos, dado que el viento y la lluvia han imposibilitado la llegada de temporeras de Marruecos hasta la provincia de Huelva.