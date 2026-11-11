El temor al temporal Charles provoca más incidencias e influye más en el campo que la convocatoria de huelga general en Andalucía

El campo andaluz amanecía este miércoles 11 preocupado, pero no por los efectos de la convocatoria de huelga, que ha tenido una escasísima incidencia en este sector, sino por el impacto que pueda tener el temporal Charles en los cultivos y las infraestructuras agrarias de la provincia, que está en aviso naranja.

Los agricultores y ganaderos sevillanos han dado la espalda a la convocatoria de huelga, y una vez más, viven pendientes del cielo. Preocupa especialmente el viento, que según la Aemet arreciará especialmente por la tarde, con rachas de hasta 83 km/h entre las 17:00 y las 18:00 horas, lo que podría provocar el derribo de buena parte de la aceituna pendiente aún de recolectar, daños en naranjas y mandarinas por el “rameado” y daños también en naves y otras infraestructuras de uso agrario.

A lo largo de la mañana, ASAJA-Sevilla comprobaba que en todas las comarcas de la provincia se trabajaba con normalidad. Si bien, como es habitual cuando se decreta una alerta naranja, se han paralizado las recolecciones y se han limitado algunas actividades al aire libre ante las dificultades para poder acceder a muchas fincas.

Por su parte, en la provincia de Almería también ha habido una situación de normalidad laboral en los principales motores de su economía, destacando especialmente el sector agrícola, las comercializadoras hortofrutícolas y los mercados de abastos, que han mantenido su ritmo de trabajo habitual desde primeras horas de la madrugada.

Según la primera valoración oficial realizada por la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), el denominador común en todo el tejido productivo almeriense está siendo la ausencia de paros significativos, sin que se hayan registrado incidentes reseñables ni alteraciones en la cadena de suministro.

La patronal ha confirmado que tanto los «mercas» como los abastos han estado trabajando a pleno rendimiento, un escenario idéntico al que se respira en el estratégico sector de la comercialización hortofrutícola, vital para las exportaciones de la provincia y que no ha visto interrumpida su actividad comercial ni logística.