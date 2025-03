El seguro agrario es una herramienta muy mejorable

Jesús María González Palacín / Coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León

El seguro agrario es con toda seguridad, una de las mejores herramientas que podemos tener los agricultores y ganaderos para la estabilidad de nuestras explotaciones. Debería ser una red de seguridad frente a las inclemencias climáticas, que por desgracia cada vez se repiten más frecuentemente. Pero lamentablemente no es así. Las condiciones de contratación dejan fuera a un porcentaje muy significativo de agricultores. Los rendimientos que pueden contratar están muy por debajo de las expectativas reales. Y por si fuera poco el coste del seguro se ha incrementado en más de un 80 % en algunos casos. Está claro que con este panorama muchos agricultores optan por no hacer el seguro. No es que no quieran hacerlo, es que en el peor de los escenarios no cubrirían ni los costes de producción. Esta circunstancia se ha dado en las zonas menos productivas de la comunidad. Que también coincide con las zonas que llevan encadenando tres años de sequía severa. Es decir, a las explotaciones que más necesitan esa red de seguridad, ese apoyo para poder continuar, se les expulsa del sistema de seguros porque no son rentables. Agroseguro, es decir el conjunto de compañías de seguros que forman agroseguro, tienen muy claro que van a ganar dinero. Esto es un negocio y cuanto más grande mejor. A costa de los agricultores y del dinero público que se inyecta para hacer más asequible el seguro agrario.

Si mal lo tienen los de zonas con bajo rendimiento, no lo tienen mejor los que quieren incorporar parcelas de otros cultivos después de marzo. Si Agroseguro considera que son “modificaciones significativas”, algo que no está definido en ningún sitio, sencillamente no te permite hacer el seguro. Muchas hectáreas de alubias se quedaron sin seguro el año pasado por este motivo, dicho de otra manera, Agroseguro no quieren asumir los riesgos. Una auténtica vergüenza.

Donde tienen un auténtico chollo es en la recogida de cadáveres. Un seguro que es obligatorio. Que lo tienes que hacer en Agroseguro porque es un monopolio. Y que a la mayoría de los ganaderos se ha incrementado este año más de un 70%. Sin ninguna razón objetiva más allá de la avaricia sin límites de las compañías de seguros.

Podría poner muchos más ejemplos de atropellos que hace Agroseguro. Sin embargo, la pregunta que me hago es ¿para qué está ENESA? (Entidad estatal de seguros agrarios dependiente del Ministerio de agricultura) ¿No se supone que está para velar por los intereses de los agricultores y ganaderos?

A pesar del dinero público que se pone en el sistema de seguros las administraciones no son capaces de hacer un control y poner veto al poder de las compañías. Por este motivo la UCCL junto a la UNION DE UNIONES nos manifestábamos frente a la sede de ENESA. Para exigir un seguro que se adapte a las necesidades de los profesionales del campo y no que solo sea un negocio para las compañías. Creemos en el seguro agrario pero tenemos que mejorar muchas cosas. Registramos una serie de propuestas, presionaremos a las distintas administraciones y si no dan resultado las negociaciones, volveremos a salir a la calle. Necesitamos que el seguro agrario sea una verdadera red de seguridad para las explotaciones y no un negocio para unos pocos. Nos va mucho en ello.