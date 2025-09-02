ARANCELES
El segundo aforo para la aceituna de mesa prevé 564.300 toneladas pero advierte de síntomas de estrés hídrico por falta de lluvia y calor

Sep 2, 2025

España producirá 564.300 toneladas de aceituna de mesa, un 5,84% más que en 2024, según el segundo aforo de campaña que este martes ha difundido la Organización interprofesional de aceituna de mesa (Interaceituna ) tras los muestreos que ha realizado en la segunda quincena de agosto donde se advierte de la producción se empieza a resentir con síntomas de estrés hídrico.

Esta organización ha explicado que si en el primer aforo los árboles y frutos «mantenían un buen estado fisiológico», después de varios meses sin lluvias en las zonas productoras, con altas temperaturas continuadas, algunos «se empiezan a resentir y presentan síntomas de estrés hídrico», sobre todo en parcelas de secano, tal y como se viene advirtiendo por parte de las organizaciones agrarias desde hace unas semanas.

Ha indicado que, al estar las vecerías tan marcadas respecto a la cosecha 2024, hay zonas y variedades con menor fruto en los árboles y, por ello, con mayor potencial para recolectarse para verdeo.

De las 564.300 toneladas, 255.070 corresponderán a la variedad de aceituna Hojiblanca (-13,18 % respecto a la campaña 2024); 154.490 a la Manzanilla (-2,22 %); 57.170 a la Cascarreña (+364,42 %); 54.720 a la Cacereña (+74,47 %); 22.440 a la Gordal (+11,23 %) y 17.900 a otras categorías (+17,07 %).

La comparativa con la media de las últimas cuatro campañas arroja un aumento de la producción total del 11,91%, un porcentaje que se sitúa en el -1,74% para la Hojiblanca; en el +8,72% para la Manzanilla; en el +371,12% para la Cascarreña; en el +21,71% para la Cacereña; en el -3,52% para la Gordal y en el -8,51% para otras categorías.

Interaceituna ha avanzado que el próximo 22 de septiembre presentará un nuevo avance de la producción aforada que estará condicionada «al inicio y cantidad de las primeras lluvias otoñales» que reciban las diferentes zonas de olivar en septiembre.

