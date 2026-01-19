El sector vitícola pide al Mapa la retirada de la propuesta de modificación de los fondos ISV que merman las ayudas a los viticultores

Las organizaciones profesionales agrarias riojanas pertenecientes a la Interprofesional del Vino de Rioja (UAGR, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA) instan al Ministerio de Agricultura la retirada de la propuesta del nuevo reparto de los fondos ISV destinado a promoción de vinos en terceros países.

Según denuncian, el Ministerio plantea emplear los remanentes de la última convocatoria (procedentes de solicitudes ya presentadas por bodegas) para incrementar en un 10% la subvención de cada expediente aprobado, en lugar de destinar dichos fondos a otras medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad del sector productor y a equilibrar la oferta y la demanda.

Desde el sector se considera que «esta modificación supone, además de una anomalía legal, un grave error de enfoque en un momento especialmente delicado para los viticultores, marcado por el aumento de los costes de producción, la caída del consumo y los desequilibrios estructurales del mercado. En condiciones normales- sin ninguna modificación- , este remante iría a otras medidas dentro de la ISV, con dotación insuficiente (restructuración y reconversión del viñedo) o incluso sin presupuesto asignado, como es el caso de la medida de cosecha en verde».

En este contexto, los remanentes de los fondos ISV resultan necesarios para poder atender y cubrir las solicitudes correspondientes a las medidas dirigidas al sector productor que contribuyan a equilibrar oferta y demanda, destinadas directamente a los viticultores, que constituyen el eslabón más vulnerable de la cadena y el pilar fundamental del sector vitivinícola, en vez de a mejorar la cuenta de resultado de las grandes bodegas, que son las destinatarias de las ayudas de promoción.

SOLICITAN QUE RETIRE ESTA PROPUESTA Y QUE APUESTE POR DESTINAR ESOS FONDOS, COMO PREVÉ EL ACTUAL MARCO NORMATIVO, A LAS MEDIDAS DESTINADAS A LOS VITICULTORES

Medidas como la cosecha en verde «han demostrado ser herramientas eficaces para ajustar la oferta, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del viñedo. Destinar unos 9 millones de euros, a incrementar las ayudas al sector comercializador debilita la capacidad de los viticultores para afrontar la actual crisis y compromete su futuro a medio y largo plazo».

Las organizaciones advierten además de que esta modificación se plantea con posterioridad al periodo de solicitud, «lo que genera inseguridad jurídica y rompe con la lógica de planificación del sector, y subrayan que cualquier cambio en el reparto de los fondos ISV debería abordarse de manera global y simultánea para el conjunto de las medidas del programa».

Por todo ello, las organizaciones profesionales agrarias solicitan al Ministerio de Agricultura que reconsidere y retire esta propuesta, y que apueste por destinar esos fondos, tal y como prevé el actual marco normativo, a las medidas destinadas a los viticultores, garantizando así la viabilidad del viñedo, al tiempo que reclaman a las administraciones autonómicas que voten en contra.