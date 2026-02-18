El sector veterinario toma medidas para frenar los problemas de salud mental que padece el 78% de los profesionales por el ejercicio de su trabajo

El colectivo veterinario ha querido dar luz a un problema de salud mental que empieza a preocupar y que según algunos datos podría restar afectando al 78% de los profesionales, que podría estar sufriendo un estado de agotamiento físico, mental y emocional crónico derivado del estrés laboral sostenido.

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno del Val, se ha reunido esta semana con el subdirector general de la Oficina del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Francisco González Aguado, y con Carlos Zurita Zarco, jefe de área de la Oficina Técnica, para trasladar la situación del bienestar emocional en la profesión veterinaria y explorar vías de colaboración, entre ellas, la realización de un estudio específico que permita dimensionar el problema con evidencia y orientar futuras medidas preventivas.

Durante el encuentro, la OCV ha defendido la necesidad de disponer de indicadores públicos –bajas registradas en la Seguridad Social– y trazables sobre el impacto del malestar psicológico en el colectivo. En este sentido, y según los reportes trasladados a los Colegios, se estima que en torno al 78% de los profesionales podría estar sufriendo burnout (o estado de agotamiento físico, mental y emocional crónico derivado del estrés laboral sostenido), así como un aumento exponencial de las agresiones en el ejercicio de su actividad.

Asimismo, la OCV ha planteado la conveniencia de que, dentro de los cauces que correspondan, puedan analizarse datos agregados sobre incapacidades temporales asociadas a depresión, ansiedad u otros trastornos, con el fin de contar con una fotografía real y actualizada.

La reunión se enmarca en la línea de trabajo que la OCV viene desarrollando para situar la salud mental como prioridad institucional y trasladar a los distintos ámbitos públicos la importancia de abordar este reto desde una perspectiva estructural, preventiva y basada en la evidencia, en coherencia con el papel sanitario de la veterinaria dentro del enfoque One Health.

Por su parte, la OCV ha recordado que ya existen indicios relevantes que aconsejan profundizar con un estudio específico. En el Estudio sobre tendencias del sector veterinario realizado por encargo de la propia Organización en 2023, con una muestra de más de tres mil veterinarios, ya recoge algunas problemáticas expresadas por el colectivo como el malestar psicológico, el estrés o episodios de violencia (verbal, física o a través de redes sociales).

Durante el encuentro, la OCV y el equipo de la Comisionada, han coincidido en la necesidad de impulsar este proyecto, así como la conveniencia de seguir trabajando para definir el alcance y posibles mecanismos de colaboración para identificar necesidades, analizar factores de riesgo y proponer recomendaciones alineadas con las políticas públicas de salud mental.