El sector primario pide ayudas e incentivos en el pacto de Estado ante el cambio climático y recuerdan que «no podrá hacerse sin nosotros»

Las organizaciones del sector agrario han pedido este lunes que el pacto de Estado frente a la emergencia climática esté dotado con un «presupuesto», con ayudas e incentivos fiscales, en la reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen y con el titular de Agricultura, Luis Planas, a los que han dejado muy claro que «no podrá hacerse sin nosotros».

Así lo han transmitido los representantes del sector -organizaciones agrarias, cooperativas, regantes y pescadores- en el encuentro para abordar la propuesta de pacto de Estado, con la vicepresidenta del Gobierno y titular de Miteco y con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, ha declarado a Efeagro que cualquier medida debe ir acompañada de un presupuesto económico, además de celebrar la presencia del sector en esta reunión y de «reanudar» el diálogo con el Miteco, con el que, ha lamentado, «no están acostumbrados a tratar».

LAS OPAS OPINAN: DESE QUE «QUE NOS DEJEN HACER NUESTRA TAREAS DE PREVENCIÓN» A «NO PODRÁ HACERSE SIN NOSOTROS»

Desde el primer momento tiene que haber un pacto con contenido», ha dicho a la prensa el secretario general de ASAJA, Juan José Álvarez, quien ha destacado la necesidad de que la biotecnología sea «clave» para mitigar el cambio climático.

Asimismo, ha defendido poner en el centro la política hidráulica y la forestal para que no se vuelvan a producir tragedias como la de la DANA o los incendios: «Que nos dejen hacer nuestra tareas de prevención», ha apelado el portavoz de ASAJA.

Por su parte, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, ha explicado que van a presentar un documento con cuestiones como la situación de la ganadería extensiva de pastoreo: «Necesitamos una dotación pero también la introducción de la tecnología».

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha reclamado que en el medio rural «haya servicios públicos de calidad para que la gente se quede» y que se incentive la repoblación con «personas de otras latitudes», si hace falta; también ha demandado un fondo europeo específico de «crisis climática, bien dotado y ágil». Y ha sido claro al señalar que este Pacto de Estado «no podrá hacerse sin nosotros».

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha presentado un documento con medidas -como el fomento de la ganadería extensiva y planes de ahorro de agua- pero ha pedido, en declaraciones a Efeagro, que se hagan «con presupuesto, inversiones e incentivos adicionales» y que «Miteco no frene al sector agrario».