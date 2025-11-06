El sector necesita incorporar 22.600 jóvenes para la gestión de explotaciones vitivinícolas para facilitar y garantizar el relevo generacional

El sector vitivinícola de España necesitará incorporar al menos 22.600 jóvenes en los próximos años, para facilitar el relevo generacional en las explotaciones que hoy son gestionadas por profesionales con 65 o más años. Así se ha puesto de manifiesto, esta mañana, durante la presentación del informe «Relevancia económica y social del sector vitivinícola en España y el relevo generacional», en Expo Sagris, Salón de Agricultura y la Ganadería.

El estudio, elaborado por Afi para la Interprofesional del Vino de España (OIVE), ofrece una radiografía detallada del sector, pone cifras a un fenómeno que, según ha explicado la directora de la Interprofesional, Susana García «preocupa en todo el mundo rural: el envejecimiento del campo y la dificultad de asegurar su continuidad».

No obstante, ha matizado, el problema del relevo generacional «no es solo una cuestión demográfica o de vocaciones, también tiene que ver con las condiciones que les ofrecemos a nuestros jóvenes y, sobre todo, con un relato en positivo del vino como oportunidad».

«Hablamos de oportunidades para llenar de vida nuestros pueblos, para dar continuidad a nuestros viñedos y para seguir escribiendo una historia que forma parte de nuestra identidad», ha subrayado.

FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN

En este sentido, Ana Domínguez, responsable de línea de negocio en el área de Economía Aplicada de Afi, ha destacado que la formación de los gerentes de las explotaciones y la modernización de las mismas son factores clave, estando asociados a un menor riesgo de falta de relevo generacional. Según el informe, estos elementos pueden reducir hasta en 16 puntos porcentuales dicho riesgo.

En la misma línea se ha expresado el presidente de OIVE, Fernando Ezquerro, quien ha apuntado que «tenemos que contar la historia del vino mejor para que los jóvenes quieran formar parte de ella y construir un relato en positivo ligado al disfrute, la identidad y el estilo de vida mediterráneo».

Para Ezquerro, «este desafío no puede ser solo del sector. Necesitamos la implicación real, coordinada y decidida de las administraciones, con iniciativas concretas que impulsen el relevo generacional».

Además, ha añadido, «no debe tratarse de medidas aisladas ni limitadas a territorios concretos, sino de una estrategia nacional y compartida, respaldada por todas las instituciones», ha concluido.

Durante el encuentro, Domínguez ha desglosado algunos de los datos que revelan la importancia del sector vitivinícola. Genera más de 368.100 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa en toda la cadena de valor del vino, lo que supone un 2% del empleo nacional, y aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 22.350 millones de euros, con más de 4.260 millones de euros a las arcas públicas.

En el plano internacional, los productos vitivinícolas españoles alcanzan los 3.500 millones de euros en exportaciones, lo que convierte a nuestro país en el segundo exportador mundial por volumen, con un superávit comercial superior a los 3.100 millones.