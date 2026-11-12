El sector del toro bravo pone cifras al éxito de los toros en televisión: duplican la audiencia habitual de algunas cadenas públicas

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) ha recopilado los principales datos de audiencia de las retransmisiones taurinas de 2026. Las cifras reflejan el seguimiento de corridas de toros, novilladas, festejos de rejones y espectáculos populares en distintas cadenas, con resultados que en algunos casos duplican la audiencia habitual de las televisiones autonómicas.

El balance se conoce tras el compromiso expresado por Carlos Novillo, el que ha sido hasta hace pocas semanas consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y ahora candidato al congreso de los Diputados por el Partido Popular (PP), de recuperar las corridas de toros en RTVE si su partido llega al Gobierno, una propuesta que sitúa de nuevo la presencia de los festejos taurinos en la televisión pública nacional en el debate.

En Andalucía, Canal Sur alcanzó un 25,3 % de cuota de pantalla con la corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla, su mejor resultado taurino en 18 años. Las retransmisiones de abril desde la Maestranza promediaron un 21,4 % y las de agosto, un 17,4 %. A mediados de septiembre, la cadena había emitido ya 50 festejos y preveía superar los 60 antes de finalizar el año.

En Madrid, Telemadrid registró una cuota media del 10,3 % durante la Feria de San Isidro, frente al 5,5 % habitual de la cadena en mayo. Algunas tardes alcanzaron el 14,7 % y el conjunto de la feria reunió a más de 1,6 millones de espectadores únicos. Las tres retransmisiones de la Feria de Otoño registraron una media del 10,7 %.

Por su parte, Castilla-La Mancha Media ha cerrado su mejor temporada taurina en cuatro años, con 69 festejos televisados, un 11,2 % de cuota media y 921.000 espectadores únicos. La programación incluyó 29 corridas de toros, 27 novilladas, ocho festejos de rejones y cinco encierros. La audiencia creció 1,9 puntos respecto a 2025 y las once retransmisiones de San Isidro alcanzaron un 13,3 % de media.

La programación taurina también ha tenido presencia en otras televisiones autonómicas. Aragón TV recuperó las corridas de toros tras varios años sin retransmitirlas y programó once festejos de San Isidro en 2026. Sus emisiones de la feria de 2025 habían logrado un 14,6 % de cuota media. En Canal Extremadura, la relación con el sector se mantiene desde hace más de dos décadas, con espacios como Tierra de Toros, retransmisiones y contenidos digitales. El programa registró en 2025 un 7,2 % de audiencia media, por encima del 4,8 % de la cadena.

Los festejos populares también registran cifras destacadas en las cadenas nacionales. Los ocho encierros de San Fermín reunieron en RTVE a 3,7 millones de espectadores únicos en julio de 2026, con una cuota media del 65,4 %. Cada retransmisión, emitida a las ocho de la mañana, fue seguida por una media de 1.256.000 espectadores, una cifra próxima a los 1.366.000 que promedió La Revuelta durante la temporada 2025-2026 en horario de máxima audiencia, aunque en franjas y periodos distintos.

En televisión privada, Antena 3 retransmitió los siete encierros de San Sebastián de los Reyes, con cuotas próximas al 11 % durante buena parte de la semana y un máximo del 12,2 %. La cadena mantiene estas emisiones desde hace más de veinte años.

Los datos recopilados muestran la presencia de los contenidos taurinos en la programación de televisiones nacionales y autonómicas, así como los resultados de audiencia obtenidos durante la temporada 2026.