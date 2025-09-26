El sector del ovino en Extremadura pide medidas ante un absurdo: tiene el 25,7% del censo nacional pero solo el 3,3% del sacrificio de canales

El sector del ovino en Extremadura ha dado la voz de alarma ante una situación que tiene en teoría poco sentido: tiene el 25,74% del censo de ovino de España pero solo el 3,3% del sacrificio de canales. Una situación que, desde Unión Extremadura, se reclama que se debe atajar, por lo que exige a la Junta medidas urgentes que apoyen las inversiones en cebaderos, que se fomenten la construcción de mataderos y se ayude a la comercialización de las canales.

Según la organización agraria, el sector del ovino en Extremadura supone más de la cuarta parte del sector a nivel nacional. En la región se cuenta con un censo de más de 3.464.468 animales siendo con mucha diferencia la primera región en cuanto a la explotación de este sector. En cambio, como se puede apreciar en la tabla que se adjunta, apenas se sacrifica en la región el 3,3% de sacrificio nacional, siendo una de la regiones donde menos corderos se sacrifican.

Uno de los principales problemas por los que atraviesa ese sector es el de la mano de obra, «cada día hay menos trabajadores que se quieran dedicar al cuidado de los rebaños de ovejas, pero lo curioso es que donde más influye la carencia de mano de obra es precisamente en la cría y manejo de las ovejas, en el cebo y matadero esta carencia de mano de obra es menos acusada».

Para Unión Extremadura esto representa que «hacemos lo más difícil, que es criar los corderos y una vez los tenemos, se mandan a otras Comunidades a cebarlos y sacrificarlos dejando en las mismas el valor añadido».

“¿POR QUÉ TENEMOS QUE VENDER EL CORDERO CON POCA EDAD PARA QUE SEAN OTROS LOS QUE SE QUEDEN CON LA PLUSVALÍA?»

En este sentido, se preguntan por qué si en Extremadura «tenemos los corderos, el pienso, el espacio necesario para los cebaderos ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué tenemos que vender el cordero con poca edad para que sean otros los que se queden con la plusvalía?»

Un problema puede ser el poco peso de las cooperativas ganaderas en la Región, tenemos muchos productores individuales que al estar solos no tiene tiempo para el cebo, «el ganadero por regla general es más individualista que el agricultor».

Otro motivo es «el fracaso de los mataderos en la región, producimos mucho cerdo ibérico y se sacrifica en Salamanca, se cría mucho vacuno y ovino y se sacrifican en Castilla y León, Mancha o Cataluña».

Para la organización, «esta situación puede provocar el colapso de este sector ya que como nos ocurrió el año pasado si por motivo de una enfermedad en el sector como el de la lengua azul, se inmovilizan las explotaciones y no se pueden vender animales fuera de la región, Extremadura no tiene en estos momentos capacidad ni de cebo ni de sacrificio de nuestra cabaña».

Por este motivo La Unión ha remitido un escrito a la Consejería de Agricultura por la que le solicita la puesta en marcha de medidas urgentes que vayan a paliar este problema, que se apoyen las inversiones en cebaderos, que se fomenten la construcción de mataderos y se ayuda a la comercialización de las canales.

CIFRAS DEL AÑO 2024