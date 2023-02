El sector del ovino analiza la reforma de la PAC y reclama cambios inmediatos por los efectos en la ganadería extensiva

Oviaragón – Grupo Pastores ha celebrado, en Centrorigen (Mercazaragoza), una jornada que analizó cómo queda la nueva reforma de la PAC 2023-2027 para la ganadería extensiva en general, y para la ganadería de ovino y caprino en particular, obteniendo la conclusión de que es necesario que la Administración inicie cambios inmediatos por el perjuicio que provocará en el sector ovino.



Una numerosa audiencia (de ganaderos de ovino principalmente) atendió a las diferentes exposiciones técnicas y participó activamente de manera presencial, además de los conectados via streaming en el canal de YouTube del Grupo Pastores.

Todos los representantes del sector coincidieron que «se ha perdido una oportunidad de oro para poner a la ganadería extensiva en el lugar que merece. Cumpliendo todos los objetivos estratégicos que plantea la reforma con creces, y siendo destacadas todas sus debilidades en todos los análisis previos a la definición de los planes estratégicos, han faltado políticas valientes que derivaran presupuestos de otros sectores y de otros perceptores menos vulnerables a este que tanto los necesita», aseguraron.

En la inauguración de la jornada, Francisco Santolaria (presidente de Oviaragón-Grupo Pastores) agradeció la labor desarrollada por parte de la Plataforma de la Ganadería Extensiva en Aragón, donde sindicatos y cooperativas, en los últimos tres años de forma conjunta, han defendido una PAC de mayor importe y más justa para los ganaderos de ovino y caprino de nuestra comunidad. Después de repasar los retos más importantes a los que nos enfrentamos lamentó que “a pesar de la comprensión recibida por las distintas administraciones no pensamos que se haya traducido en una apuesta firme y decidida para este sector, sino más bien lo contrario”.

Por su parte, Angel Tarancón, director general de Oviragón-Grupo Pastores, cerró la sesión pidiendo a las administraciones “su compromiso y voluntad para realizar un cambio real de política con esta ganadería que nos ocupa y preocupa” y trasmitiendo que “Oviaragón-Grupo Pastores va a seguir al lado de los ganaderos de ovino, defendiendo y apostando porque esta actividad se reivindique, se reconozca y reciba de la sociedad lo que necesita para seguir desarrollando su labor en nuestra naturaleza y en nuestros pueblos”.

¿QUÉ LE FALTA A ESTA NUEVA REFORMA DE LA PAC PARA QUE SALGA MEJOR LA GANADERÍA EXTENSIVA?

Seguidamente se inició la mesa redonda con la participación de distintos representantes de los sindicatos agrarios de Aragón, y de cooperativas de Aragón y de España. Todos dieron respuesta en sus intervenciones breves a la pregunta concreta ¿Qué le falta a esta nueva reforma de la PAC para que salga mejor la ganadería extensiva?

Natalia Fanlo, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA- COAG y ganadera de ovino, puso el acento en la evolución dramática del censo en Aragon, las dificultades de poder contar con hectáreas de pastos para beneficiarnos de los eco regímenes de la forma que se han planteado y la excesiva carga burocrática a la que nos enfrentamos.

Por su parte, Angel Samper, secretario general de ASAJA Aragón, reivindicó que “el importe necesario a percibir por parte de los ganaderos de ovino que, entre las distintas herramientas de la PAC, tal como se ha demostrado en los sucesivos estudios presentados por parte del sector y la Universidad de Zaragoza, estaría entre los 55 y los 65 euros por oveja. Una cifra vital para que las ganaderías tengan la posibilidad de decidir si siguen en la actividad. No hay ninguna práctica pecuaria tan circular y sostenible como esta que merezca tener la oportunidad de continuar”.

José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón continuó enarbolando el SOS de este sector que los ganaderos trasladamos a las administraciones, insistiendo con rotundidad en “que está PAC hay que cambiarla ya; no hemos buscado soluciones ni para derivar más recursos a este sector ni para liberarlo de carga burocrática. Seguimos sangrando como sector y seguimos sin reaccionar”.

Jorge Valero, presidente de ARAGA, lamentó y destacó que “es un fraude que la convergencia en las hectáreas de cultivo a donde nos han conducido las sucesivas reformas nos lleve a que en breve las ganaderías que hoy siguen teniendo ovino vayan a cobrar lo mismo que las que nunca lo han tenido”. Por su parte, reivindicó además que se permita el pastoreo de terceros como una labor más de servicios de uno a otros perceptores.

Alejandro Gutierrez, coordinador de los servicios técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España, enfatizó en el papel de las cooperativas y la posibilidad que brindan a los sectores para poder cumplir de una forma agrupada todos los requisitos de garantías y seguridad que hoy pide la sociedad de consumo. Se preguntó “¿por qué no se han pedido intervenciones sectoriales para este sector de la ganadería como se tiene en otros como el vino o las frutas y hortalizas? Si hasta la Comunidad Europea nos ha pedido explicaciones de por qué no se piden en otros sectores”. Intervenciones donde se financian a la par las inversiones que realizan sus productores para situarse mejor en el mercado. De igual forma, pidió “cambiar los eco regímenes de pastos: al ser ayuda compensadora se hubiera podido hacer por cabeza de ganado y no se quiso, se podría admitir el doble uso por hectárea cultivable en el caso del pastoreo; estamos a tiempo de iniciar estas mejoras y de que, si sobran fondos en los otros eco regímenes, se traspasen a este de pastos que tanto se necesita”.

Finalmente, Mar Julián, del Departamento de Ganadería de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón solicitó expresamente que “debe buscarse una medida de apoyo a los ganaderos productores con figuras de calidad certificada (IGP Ternasco de Aragon, C de Calidad, etc.), como se tenía en este anterior programa por la importancia que tienen hoy estas diferenciaciones de calidad a la hora de hacer frente a la disminución drástica del consumo de las carnes”. De igual forma, pidió «un incremento mayor en la diferenciación para los libros genealógicos de razas de fomento en la ayuda prevista de bienestar animal, y la compatibilidad a nivel de animal de esta con la ayuda a las razas en peligro de extinción o protección especial”.

En el debate posterior entre los integrantes de la mesa, el público presente y el conectado por YouTube, se resolvieron algunos aspectos técnicos de las distintas herramientas y se pusieron en común las numerosas dificultades a las nos enfrentamos en Aragón (con el tipo de ganadería que tenemos de pastoreo conducido, con poca tierra propia, con pocas hectáreas admisibles de pastos y su propia gestión), para poder percibir de una forma más fácil y efectiva las distintas ayudas en la actividad normal de los rebaños.