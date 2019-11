La Cooperativa Oleoestepa S.C.A acogió este miércoles 6 de noviembre la celebración de la IV Tertulia BusinessAgro Olivar / AOVE, un foro de debate donde se expusieron importantes cuestiones vinculadas a la autorregulación, un mecanismo sobre la que sigue avanzando como herramienta clave para resolver la crisis coyuntural de precios que vive el sector del aceite de oliva español.

Organizada por Siete Agromarketing y eComercio Agrario, con el patrocinio de Compo Expert, Todolivo, Bosch España y Sohiscert y la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Cooperativa Oleoestepa, la tertulia fue inaugurada por Doña Carmen Cristina de Toro Navero, Directora General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, quien puso en valor a este sector, uno de los más importantes de la región: “Andalucía es líder en la producción a nivel mundial, pues representa el 80% de la producción nacional, y aunque estamos ante un sector fuerte no podemos bajar la guardia: los aranceles, el Brexit, la reforma de PAC, los bajos precios… son aspectos que amenazan a este sector, y sobre los que ya estamos trabajando, como es el caso del almacenamiento privado recientemente aprobado por la Comisión Europa. En estos momentos estamos junto al Ministerio elaborando su reglamento para que el próximo día 21 de noviembre esté listo para su aplicación”.

Acompañaron a Cristina de Toro Navero en esta inauguración oficial, Alfredo García Raya, Presidente de Oleoestepa, que destacó el importante papel de foros como este para debatir y comunicar aspectos claves para el sector; y Gisséle Falcón, Directora de Siete Agromarketing, quien agradeció la participación de todos en este evento que plantea cuestiones de máxima actualidad como la autorregulación.

Para abordar este tema, eje principal que daba título a la IV Tertulia BusinessAGRO, la Mesa de Expertos contó con la presencia Álvaro Olavarría Govantes, Director Gerente Oleoestepa, Cristóbal Gallego Martínez, Presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Teresa Pérez Millán, Gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva y Silvia Capdevilla Montes, Subdirectora General Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA. Quedaban así representados los diferentes eslabones implicados en la puesta en marcha de la autorregulación.

La autorregulación del sector es una propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de España elevada a la Comisión Europea con la colaboración y apoyo del Ministerio de Agricultura, ante la crisis por la que atraviesa el sector del aceite de oliva desde hace más de campaña y media, como consecuencia de los bajos precios y una cosecha histórica. Ante la imposibilidad por el momento de una autorregulación obligatoria, a través de una extensión de norma en el seno de la Interprofesional del Aceite de Oliva, como así explicó su gerente, Teresa Pérez, actualmente se trabaja en una autorregulación voluntaria, contemplada en la propia PAC, cuyo proyecto de desarrollo fue presentado a Bruselas en el mes de julio.

“Se trata de una propuesta muy novedosa y como tal desde la Comisión Europea quieren que se elaboren de forma clara y concisa los mecanismos de esa retirada voluntaria, cuándo se desencadenaría y cuándo no, cómo y cuándo vuelve el aceite al mercado…”, apuntó Silvia Capdevilla Montes, Subdirectora General Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA.

En este sentido, Capdevilla informó que actualmente el Ministerio está trabajando en unos modelos econométricos, junto con la Universidad Autónoma de Madrid, para presentar un estudio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, confirmando que esta retirada voluntaria no perturbaría el mercado ni perjudicaría a los propios consumidores. Desde el Ministerio estiman que en plazo inferior a tres meses, dichos modelos matemáticos estarán listos para completar el informe, y con el visto bueno de Competencia, trasladarlo nuevamente a la Comisión Europea: “Creemos que en primavera de 2020 podremos tener la aprobación por parte de la Comisión a esta propuesta”, avanzó la Subdirectora General.

A este respecto, Cristóbal Gallego, Presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamentó la dilación del proceso por parte de Bruselas, considerando que la aprobación o no de la propuesta depende más de “una cuestión de voluntad política”, poniendo como ejemplo la activación del almacenamiento privado hace solo unos días. El responsable sectorial recalcó que desde Cooperativas Agro-alimentarias lo que se persigue es la autorregulación obligatoria, mediante su inclusión en la próxima reforma de la PAC, junto al vino, sector para el que sí se recoge en la actual. No obstante, y hasta entonces, “la retirada voluntaria vía cooperativas, las cuales aglutinan prácticamente el 70% de la producción, sí contribuirá a una reequilibrio del mercado y no a su alteración”, sentenció.

Por su parte, Álvaro Olavarría, director Gerente Oleoestepa puso el objetivo en lograr la obligatoriedad de aplicación a través de extensión de norma de la Interprofesional, así como en trabajar paralelamente en otros mecanismos y medidas. “El olivar se ha convertido en un cultivo refugio, por lo que necesitamos medidas urgentes que nos ayuden a superar esta crisis, y ya vamos tarde”.

Con un recorrido legislativo positivo a priori a esta medida de autorregulación voluntaria, en la Mesa de Expertos se expuso también de forma clara que esta normativa vendría a solventar un problema coyuntural del sector olivarero, pero la cuestión es si estamos ante una crisis coyuntural o estructural. “Si se quiere un cambio estructural del sector, la autorregulación no va a proporcionar los mecanismos para llevarla a cabo”, manifestó Silvia Capdevilla Montes, Subdirectora General Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA.

Más allá de la autorregulación

Para Teresa Pérez, Gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, hoy estamos ante un problema coyuntural y como tal debemos abordarlo, pero eso no implica que no debamos llevar a cabo acciones que conduzcan a cambios estructurares en el sector.

Aspectos como una mayor promoción en base a la salud, sabor y sostenibilidad de la producción, medidas legislativas como las limitaciones a otros tipos de aceites perjudiciales para la salud y el medio ambiente, potenciar el liderazgo de España en la producción de aceite y su conocimiento por parte de los consumidores españoles, fomentar el desarrollo e innovación desde un punto de vista productivo, segmentar el producto por calidad y por sabores según los diferentes mercados exteriores, son algunas de las propuestas que se pusieron sobre la mesa en esta IV Tertulia BusinessAGRO del Olivar.

Álvaro Olavarría cerró la mesa aludiendo, además, a la necesidad de que se revisen y se garantice el cumplimiento de leyes con las que cuenta el sector y que ayudarían a su recuperación, tales como la que prohíbe el uso de las aceiteras rellenables en bares y restaurantes, o la Ley de la Cadena Agroalimentaria, creada para reducir los desequilibrios en la cadena de valor.

La producción óptima y de calidad y la digitalización

Pero además de autorregulación, en esta jornada, moderada por la periodista agroalimentaria Ana I. Sánchez, también se abordaron aspectos como la digitalización y los mecanismos para lograr una producción óptima y de calidad, todo ello enfocado a lograr la tan ansiada rentabilidad por parte del productor.

El segundo bloque se centró en analizar el nivel de digitalización del sector del olivar y los beneficios que tiene para lograr un riego más eficiente y efectivo. Para ello, Emilio Camacho, Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la ETSIAM (UCO) y Director del Departamento de Agronomía, expuso que esa digitalización o sensorización de las parcelas mejora el uso del riego, y como la precisión en el mismo contribuye a una mejora de las producciones y mayor calidad de la misma.

“Hoy las tecnologías de riego están lo suficientemente desarrolladas como para apoyar un manejo del riego de precisión basado en un conocimiento del mismo”, concluía Emilio su exposición, pronosticando que en el futuro, la sensorización de cualquier explotación agrícola será lo cotidiano.

Para hablar sobre esa tecnología del riego aplicada al olivar, Ana García, responsable de Desarrollo de Negocio Agricultura Conectada de Bosch España, desarrolló las diferentes soluciones que su compañía ha implementado para este sector.