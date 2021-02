El sector de los cítricos de Murcia y Alicante reclaman «ayudas directas a la producción» ante la situación extrema de la campaña

El sector de los cítricos de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante reclaman «ayudas directas a la producción», tras la campaña de fatídicos precios que se está viviendo esta temporada, en la que el precio del kilo del limón en fresco se sitúa entre 0,16 y 0,18 céntimos de euro mientras, que el limón destinado a industria del zumo no «cubre los costes de recolección».

Fuentes del sector citrícola murciano han calificado esta campaña como «ruinosa totalmente» y exigen a la Administración que «se habiliten ayudas directas a la producción», ante las grandes pérdidas que están asumiendo tanto los productores como las empresas exportadoras.

CRISIS EN EL LIMÓN DE INDUSTRIA



Según señalan fuentes del sector, «actualmente, los costes de recolección ascienden a 0,14 céntimos por kilo en limón, mientras que el precio industria no cubre ni tan siquiera el coste de recolección. Esto es muy grave, porque en esta situación no podemos continuar. La industria de transformación juega un papel fundamental en el sector de los cítricos y es muy necesaria para poder comercializar esos excedentes de producto de calidades inferiores los cuales no son aptos para la comercialización en fresco. Mas allá de que estas empresas sean imprescindibles estamos ante lo que recientemente hemos llamado venta a pérdidas, y se debe cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria».

«Estamos viviendo una campaña desastrosa y el sector de los cítricos se está arruinando progresivamente, por lo que es fundamental establecer urgentemente ayudas directas al sector productor de cítricos murcianos», apuntan fuentes consultadas del sector, que insisten en la ecesidad de que haya ayudas directas a la producción.

Cabe recordar que la tercera estimación de cosecha (aforo) de limón de AILIMPO para la campaña 2020/2021 confirma las cifras publicadas en el informe de septiembre, y prevé una estimación de producción total de 1.290.000 toneladas, que se desglosan en 947.000 tons de limón Fino y 343.000 toneladas de limón Verna