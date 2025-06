El sector de lavanda pide apoyo para evitar la desaparición del cultivos: los precios de aceites esenciales no cubren ni el 50% del coste

El sector de la lavanda está pasando por una crisis que puede ser terminal para su viabilidad económica. Desde hace cinco años los precios que el mercado paga por los aceites esenciales (han caído desde los 30 €/Kg a los actuales 10 -11 €/Kg.) no cubren ni el 50% del coste de producción y de materia prima como la lavanda, así lo ha manifestado el presidente de la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales ( ANIPAM ), Abelardo Carrillo, en la jornada que ha reunido este miércoles 11 a expertos y responsables de la Administración en el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) para encontrar posibles soluciones.

No obstante, Carillo se ha mostrado esperanzado: «hay que seguir avanzando, confiamos en que la industria y las administraciones nos acompañen en la tarea de encontrar nuevo valor añadido a nuestra agricultura competitiva y saludable».

El crecimiento mundial de la demanda industrial de productos de higiene, cosmética y perfumería no ha llevado consigo un crecimiento o al menos una estabilidad en el mercado de los aceites esenciales. «La evolución positiva del sector, con altas rentabilidades para los agricultores y destiladores, se quebró en 2021, dejándose de demandarse de manera abrupta», ha apuntado el presidente de ANIPAM, Abelardo Carrillo.

Las posibles causas de la caída de unos precios que no cubren ni el 50% del coste de producción pueden estar en el crecimiento internacional desmesurado de la oferta, o la sustitución de estos productos naturales por otros sintéticos de origen industrial. En este punto, «llama la atención la falta de colaboración del sector de la industria, que no solo no promueve la utilización de productos naturales nacionales, sino que además se niega a sentarse con los productores para analizar y mejorar la situación» han coincidido varios expertos.

RECLAMAN MAYOR APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES

En este contexto adverso, durante la jornada se ha subrayado el esfuerzo del sector, que con el apoyo del MAPA y de distintas administraciones autonómicas, ha lanzado varias iniciativas de I+D+i como el proyecto QDPAM en el que participan 15 entidades de toda España, coordinadas por el CTAEX. Se espera que los trabajos de estos equipos permitan desarrollar conocimientos y tecnología, entre otras cosas, para diversificar y mejorar el cultivo de plantas aromáticas y medicinales, y desarrollar técnicas que ayuden a identificar fraudes en los productos derivados.

Responsables del MAPA, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Castilla y León, y del gobierno de la Región de Murcia presentes en la última mesa redonda han hecho un repaso del apoyo al Sector: desde ayudas directas al cultivo en algunas Comunidades Autónomas, a la predisposición para que se recoja la especificada de la variedad del Sector en la PAC, entre otras ayudas.

El Sector ha solicitado mayor agilidad en la tramitación de estas especificidades; más apoyo en la próxima revisión del Reglamento CLP en el UE; comunicar más a la sociedad los beneficios medioambientales de los cultivos de aromáticas; apoyo a la I+D+i; mejorar la identificación de los productos derivados para evitar el fraude; y orientar las ayudas a medidas que sirvan para regular el mercado, como el apoyo en el arranque de plantaciones que no son productivas y su sustitución por otros cultivos que si lo son.

La crisis de precios del aceite esencial, la sequía, la ausencia de apoyo de las Administraciones y el probable uso de productos sintéticos ponen en peligro al sector de aceites esenciales. En concreto de la lavanda, abocado a su posible desaparición.

Desde hace ya cuatro años el mercado de aceites esenciales extraídos de maneral natural de las flores de la lavanda y sus especies híbridas (lavandines) se encuentra paralizado por una caída drástica de sus precios de mercado, que roza como media el 70%. Como consecuencia, no se realizan operaciones comerciales significativas, lo que pone en riesgo incluso a las explotaciones. Por otra parte, la industria española de la higiene, la cosmética y la perfumería (destino de los aceites esenciales destilados) alcanza cotas de crecimiento récord en los últimos años.

El desarrollo de los cultivos de lavanda ha supuesto en los últimos años en España una alternativa de interés por su alto valor añadido. Sin embargo, la sequía de los últimos años y la crisis de mercados ha puesto al sector al borde de la no supervivencia. La Administración ha excluido al sector de los planes de ayuda por sequía, sin tener en cuenta la mortandad de plantas. La superficie destinada para aceites esenciales alcanzó 9.451 Ha en 2025, en su gran mayoría a lavandín, que es un hibrido de lavanda y espliego más productivo.

Por comunidades, Castilla-La Mancha ocupa el primer puesto en superficie cultivada de plantas aromáticas y medicinales con 4.730 hectáreas (el 51,6% del total), le siguen: Castilla y León con 1869 hectáreas (20,4%) y Región de Murcia con 1.499 hectáreas (16,3%). Siendo mayoritario en todas ellas el cultivo del lavandín. En 2024 España ocupó el octavo puesto mundial en exportaciones de aceites esenciales en total, y el séptimo en aceites sin contar los cítricos.