El sector cerealista se ahoga y pide un plan urgente ante la caída de precios y rentabilidad: establecer cupos de importación y apoyar la concentración

Los cerealistas en España atraviesan una grave situación con precios hundidos en origen. Los costes, por su parte, se han disparado en los últimos diez años, pasando de 600 euros/hectárea en secano y 1.700 en regadío, a 800 euros en secano y unos 2.200 en regadío. La crisis de rentabilidad ha llevado a que en 20 años España haya perdido 1 millón de hectáreas, que en su mayoría han pasado a cultivos leñosos. Por eso, plantean un plan urgente como establecer cupos de importación y apoyar la concentración en la venta y en la compra de insumos.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha dado la voz de alarma ante esta situación y ha propuesto un plan de acción para atajarla. Los representantes del sector de cereales de UPA se han reunido este jueves 22 en Valladolid para analizar la próxima campaña de cereal, cuyas perspectivas son positivas en términos de producción, debido a las intensas lluvias.

UPA lamenta que, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Unión Europea no haya establecido salvaguardas para la cebada y el trigo en sus acuerdos de comercialización, al considerar que no había riesgo de distorsión. “Esto no es así”, aseguran desde UPA. No en vano, las importaciones europeas de trigo blando se han multiplicado por 7 en estos dos últimos años.

El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, ha pedido desde Valladolid la aplicación adecuada de la Ley de la Cadena Alimentaria, con inspecciones de oficio por parte de Gobierno y Comunidades Autónomas. “La influencia de los mercados internacionales es la excusa perfecta para no cumplir la normativa que regula las relaciones comerciales de productos agroalimentarios en España. La producción de cereal español, a pesar de que no cubre todo el consumo, es imprescindible para cubrir la gran demanda nacional”, aseguran.

Los agricultores reclaman que se establezcan cupos de importación a los cereales más importados desde Ucrania. “Los desequilibrios producidos por la invasión de Ucrania están siendo soportados por los agricultores europeos productores de cereales. Si bien es cierto que España necesita importar cereal para abastecer a sus ganaderos, deben establecerse unos contingentes más reducidos en el acuerdo de comercio con Ucrania, para evitar el desplome de los precios interiores”, aseguran.

UPA pide también una línea económica de apoyo a los productores de cereales, algo que ya han hecho otros países europeos muy influenciados por el cereal ucraniano. Así como establecer medidas para reducir los costes de producción: “Ante precios mundiales hundidos y rendimientos muy condicionados con las condiciones climatológicas, el sector debe hacer un esfuerzo en la reducción de costes”, para lo que UPA propone aprovechar el Real Decreto de nutrición de suelos, los eco-regímenes de la PAC y las medidas agroambientales, poniendo en marcha de sistemas de asesoramiento que ayuden a los productores a reducir sus costes.

UPA plantea también activar líneas de apoyo para la concentración de los agricultores. “El sector cerealista está muy atomizado y las estrategias de concentración no están terminando de funcionar. Es necesario poner en marcha de líneas de apoyo que busquen la concentración no sólo para la venta del cereal, también para la compra de insumos”, afirman.