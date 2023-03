El sector cerealista empieza a pasarlo mal: los precios no cubren los costes, se incumple la Ley de la Cadena y deja de cotizar como protesta

ASAJA Castilla-La Mancha ha denunciado que no se está cumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que han descendido tan vorazmente los precios de los cereales que el sector cerealista no cubre los costes de producción.

Según ha señalado el vicepresidente de la organización agraria y presidente de la Lonja de Albacete, Jorge Navarro, “con estos precios es ruinoso producir cereal”, y ha apuntado como motivo principal, la entrada masiva de cereal a los puertos españoles” con unos precios inadmisibles que hunden el mercado nacional”.

Por este motivo, y en señal de protesta, la mesa de cereales de la Lonja de Albacete no ha cotizado esta semana, y no volverá a hacerlo hasta el próximo 13 de abril. Tanto productores como compradores, ha asegurado Navarro, están de acuerdo en que no se puede competir con el precio de terceros países, como el del cereal procedente de Ucrania o el del maíz de Brasil, entre otros.

“No podemos ser cómplices de las multinacionales que se están lucrando mientras a nosotros nos arruinan, exigiéndonos cumplir estrictas normativas comunitarias, nacionales y regionales en materia de medio ambiente, sostenibilidad y seguridad alimentaria sin aplicar los mismos principios de reciprocidad con los productos que vienen de terceros países”.

PARALELAMENTE, LA BAJADA DE PRECIOS DEL CEREAL TAMPOCO HA SUPUESTO LA MISMA REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PIENSOS PARA LOS GANADEROS

La incapacidad de reflejar en los precios el desmesurado incremento de los costes de producción en el sector cerealista supone que no se está cumpliendo con la Ley de la Cadena Alimentaria, ha denunciado el vicepresidente de ASAJA CLM, por lo que ha hecho un llamamiento “a las autoridades competentes para que ejerzan su deber de controlar y tomar medidas hasta que se cumpla la ley”.

La bajada de precios del cereal tampoco ha supuesto la misma reducción de los precios de los piensos para los ganaderos. Esto, sumado a que ha desaparecido mucha cabaña ganadera, supone que hay menos consumo de cereales. Y, sin embargo, ha explicado Navarro, “han llegado en torno a 10 millones de toneladas de Ucrania, siendo España uno de los principales países importadores. Además, según el acuerdo del tránsito por el Mar Negro, esta gran cantidad de cereal debería destinarse a países con peligro de hambruna, especialmente, África”.

También ha lamentado que se ha encarecido la cesta de la compra y, sin embargo, los productores acumulan cuantiosas pérdidas, lo que ha generado una gran indignación entre agricultores y ganaderos. “Estamos incumpliendo la ley porque estamos vendiendo, a sabiendas, por debajo de costes”, ha recalcado.

Por eso, ASAJA CLM ha exigido al Gobierno que ponga freno a esta situación pues, de lo contrario, están permitiendo que incumpla la Ley de la Cadena Alimentaria.

A falta de menos de tres meses para cosechar, tampoco son halagüeñas las previsiones para este año, pues la sequía y las condiciones climatológicas no han acompañado, por lo que, si no se toman medidas pronto, no podrán garantizar el futuro de un sector que ha realizado inversiones exageradas para poder continuar.