Gripe aviar: el sector llama a la tranquilidad y evitar movimientos especulativos ante la subida de precios de los huevos y la carne de pollo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha hecho un llamamiento a la tranquilidad en el mercado avícola ante la preocupación que están generando «los movimientos especulativos tras las últimas subidas de precios de venta al público de huevos y carne de ave que no se justifican por causas productivas». Unos incrementos que parten de las medidas de prevención sanitaria para evitar la expansión de la gripe aviar, que ha obligado a tomar medidas como el confinamiento de las aves que viven en granjas al aire libre, para evitar su contacto con aves migratorias.

Desde UPA han querido lanzar un mensaje de total tranquilidad al mercado y a los consumidores: “A pesar de las medidas de contención, ni van a faltar huevos ni carne de pollo”, han afirmado.

De momento, en la sesión de este martes 11 de la lonja del Ebro, repetición en la tablilla de los huevos, en un mercado que se mantiene a la expectativa de los acontecimientos por las nuevas normas impuestas. De momento, las ventas se mantienen animadas y la oferta sigue corta para la demanda actual y cuesta cumplir con los compromisos.

Por su parte, UPA ha reclamado al Ministerio de Agricultura que actúe con especial diligencia para evitar movimientos especulativos que podrían estar detrás de la subida de precios de los huevos y la carne de pollo: “La producción satisface la demanda, y así seguirá siendo, aunque se dé una ligera reducción de producción, eso no justifica el incremento del precio”, han afirmado.

En la actualidad se han registrado unos quince focos de gripe aviar y se han confinado aves en unos 1.200 municipios. Cifras que demuestran que en la mayor parte de España el sector sigue funcionando con total normalidad, y con las máximas exigencias de calidad y seguridad alimentaria.