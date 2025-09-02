El sector agrícola vuelve a liderar en agosto la bajada del paro anual con un retroceso del 12,44%, y 10.880 desempleados menos que hace un año

El sector agrícola ha vuelto a liderar en agosto la bajada del paro anual con un retroceso del 12,44%, y 10.880 desempleados menos que hace un año, según los datos de los registros del Servicio público de empleo estatal (SEPE) difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social..

Con estos datos, el número total de parados en el sector primario fue de 76.546 personas, la menor cifra si se tienen en cuenta también los sectores de la industria, construcción y servicios.

En la comparativa mensual, el paro agrícola retrocedió un 2,36%, es decir, 1.849 personas menos desempleadas.

Así cierra el verano el sector agrícola, después de anotar en julio una bajada del paro anual con un retroceso del 12,66% y 11.368 desempleados menos que hace un año.

En cuanto al número de ocupados, en el sector agrícola se situó en 203.455 personas (-2,28% mensual) y los demandantes de empleo no ocupados (denos) en 94.045 (-2,19% mensual).

El paro agrícola de personas de nacionalidad no española afectó en agosto a 16.702 personas, un 5,62% menos que en julio y un -13,21% anual.

El número de contratos registrados en el sector de la agricultura en agosto se fijó en 85.193, lo que supone un -3,96% menos que en julio de 2024 y un -15,73% mensual.

De esos contratos, 40.691 fueron de carácter indefinido y los contratos temporales alcanzaron los 44.502.