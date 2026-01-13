El sector agrario y pesquero registró de enero a noviembre 46 accidentes de trabajo mortales, un 25 % menos que en 2024

El sector agrario y pesquero registró entre enero y noviembre del pasado año 46 accidentes de trabajo mortales frente a los 62 contabilizados en el mismo periodo de 2024, lo que supone un 25,8% menos, según la Estadística de Accidentes de Trabajo que elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto de sectores económicos, los accidentes mortales se situaron en 550, un 8,2% menos que entre enero y noviembre de 2024.

A los accidentes en el lugar de trabajo del sector primario hay que sumar otros cuatro fallecimientos in itinere o de camino a lugar de trabajo. De los 46 accidentes mortales en jornada de trabajo en el sector primario, 39 víctimas eran asalariados y siete trabajaban por cuenta propia.

Los últimos datos arrojan que la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca contabilizó un total de 25.053 accidentes, entre leves (24.692), graves (315) y mortales (46) durante la jornada de trabajo, lo que supone un 3,6% menos en comparación con los 25.982 relativos al mismo periodo anterior. De esa cifra, 22.073 accidentes fueron sufridos por trabajadores asalariados y 2.980 por trabajadores por cuenta propia.

El total de accidentes in itinere en el sector agropecuario y pesquero se situaron en 1.743, de los que 1.708 fueron leves, 31 graves y cuatro mortales.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

El Ministerio de Trabajo también ha constatado 20.692 accidentes de trabajadores en jornada laboral en las industrias de alimentación entre enero y noviembre de 2025, de los que 20.581 fueron leves, 94 graves y 17 mortales; in itinere, la cifra total se situó en 2.076 accidentes, entre leves (2.046), graves (26) y mortales (cuatro).

En las fábricas de bebidas se produjeron 1.492 accidentes, de los que 1.479 fueron leves, nueve graves y cuatro mortales, a los que hay que sumar un fallecimiento, 113 accidentes leves y seis graves de camino al lugar de trabajo.

En la industria del tabaco no se registró ningún accidente mortal, pero sí 46 leves y uno grave en el lugar de trabajo, e in itinere, once leves.

En las empresas de hostelería dedicadas a dar servicio de comidas y bebidas la siniestralidad laboral hasta noviembre contabilizó nueve fallecidos en el lugar de trabajo y seis in itinere.

En total, esta actividad registró 31.339 accidentes en la jornada de trabajo, la mayoría leves (31.214) y 116 graves, así como 7.586 in itinere, de los que 7.509 fueron leves y 71 graves.