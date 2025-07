El sector agrario reafirma que el Trasvase Tajo Segura y el Plan Hidrológico Nacional son fundamentales para el futuro del campo murciano

El sector agrario, representado por ASAJA Murcia, se ha reafirmado en el convencimiento de que el Trasvase Tajo Segura y el Plan Hidrológico Nacional son fundamentales para el futuro del campo murciano

Tras la reunión que se ha celebrado entre el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas, con representantes de las principales organizaciones agrarias, el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha reafirmado la necesidad de «proteger a toda costa el Travase Tajo – Segura» e impulsar un Plan Hidrológico Nacional para todo el campo español.

En ester sentido, el responsable de la secretaría general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, no ha dudado en señalar que «la desalación no es la solución a los problemas del campo murciano, es únicamente un parche pero no la solución definitiva a nuestro déficit hídrico estructural».

Además, el titular de la organización agraria ha subrayado que «el Trasvase Tajo-Segura es la vida para nuestro campo y también para nuestros agricultores. Por ello, desde nuestra organización trabajamos para protegerlo ante las amenazas de querer derogarlo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez».

Por otro lado, Gálvez Caravaca también ha apuntado que «se deben enfocar los esfuerzos para impulsar un Plan Hidrológico Nacional que resuelva los problemas de sequía y escasez hídrica, que tenemos en la Región de Murcia y en todo el Levante español».

En este sentido, ha defendido que «esta iniciativa debe contar con suficiente presupuesto económico y con el apoyo de la Unión Europea que garanticen el futuro del campo murciano».