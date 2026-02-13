COAG-Cádiz y ASAJA-Cádiz han reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la puesta en marcha urgente de ayudas directas y medidas excepcionales para los agricultores y ganaderos afectados por la cadena devastadora de borrascas que ha golpeado la provincia, tras la visita realizada en la tarde de jueves 12a una explotación hortícola en La Barca de la Florida, en la El sector agrario gaditano pide al ministro Planas ayudas urgentes en su visita a una explotación arrasada en la zona cero de las inundaciones.

Durante el recorrido, el ministro ha podido comprobar in situ la gravedad de los daños en una parcela de cebollas completamente anegada, propiedad de la agricultora Noelia Carmona, dedicada al cultivo de hortícolas al aire libre en la vega del Guadalete. La agricultora ha podido trasladarle personalmente la situación límite que atraviesa y la necesidad de que las ayudas lleguen con rapidez para poder continuar con su actividad.

Los responsables de ambas organizaciones agrarias, Miguel Pérez (COAG Cádiz) y José Pravia (ASAJA Cádiz), han señalado tras el encuentro que, «ante un desastre de esta magnitud, es imprescindible una respuesta rápida por parte del Ministerio que permita liberar fondos destinados a ayudar a agricultores y ganaderos».

VEN FUNDAMENTAL QUE LAS ADMINISTRACIONES ACTÚEN CON LA MÁXIMA COORDINACIÓN Y AGILIDAD PARA EVITAR LA DESAPARICIÓN DE TEJIDO PRODUCTIVO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS EXPLOTACIONES FAMILIARES

Asimismo, han insistido en que las ayudas deben llegar con la suficiente dotación económica para responder a la dimensión real de los daños, ya que existen zonas absolutamente arrasadas y, si no se actúa con urgencia, muchos profesionales del campo se verán obligados a abandonar la actividad.

COAG Cádiz y ASAJA Cádiz subrayan que las inundaciones persistentes, la pérdida total de cosechas y los daños en infraestructuras agrarias están dejando sin capacidad de recuperación a numerosas explotaciones de la campiña y de la vega del Guadalete, la Sierra, el campo de Gibraltar, La Janda y Costa Noroeste, con gran diversidad de cultivos afectados: hortícolas al aire libre y bajo plástico, cereales, aguacates, olivar, cítricos, flor cortada… así como la ganadería y la apicultura.

Ambas organizaciones consideran fundamental que las administraciones actúen con la máxima coordinación y agilidad para evitar la desaparición de tejido productivo, garantizar la continuidad de las explotaciones familiares y sostener el empleo agrario en el medio rural.

COAG Cádiz y ASAJA Cádiz continuarán evaluando los daños junto a los agricultores afectados y trasladando a las distintas administraciones la necesidad de medidas excepcionales, proporcionales a la gravedad de la situación.