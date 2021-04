El sector agrario estará atento para que el campo entre en la campaña electoral de Madrid por encima de intereses partidistas

UPA Madrid ha pedido a los candidatos y candidatas a las elecciones regionales «ir más allá de los intereses de sus partidos» y hacer propuestas teniendo en cuenta que «Madrid también es campo» y es necesario qu sus problemas y necesidades entren en la campaña electoral de Madrid.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid estuvo presente el pasado viernes en un encuentro celebrado en pleno centro de Madrid a cargo de la plataforma de la sociedad civil ‘De Madrid Hablamos’. El objetivo, muy claro: reorientar la campaña electoral del 4 de mayo a «los temas que de verdad importan» a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid.

Dentro de este debate centrado en las urgencias y necesidades de las pymes de sectores productivos, UPA ha sido la encargada de llevar la voz del campo y que entre en la campaña electoral de Madrid . La representante de la organización en el encuentro, su vicesecretaria general, Mónica Álvaro, ha apuntado que la sociedad urbana madrileña está padeciendo la indiferencia que padece la rural en todas las elecciones: «En todas las campañas, quienes vivimos en los pueblos somos ignorados». Por eso, Álvaro se ha mostrado satisfecha de que en esta ocasión «ciudad y campo se den la mano para exigir seriedad a los partidos».

PROPUESTAS RURALES

«La Comunidad de Madrid ni siquiera cuenta con una Consejería de Agricultura. Solo tenemos una Dirección General dentro de la Consejería de Ordenación territorial. Para que te hagas una idea, a quienes quieren montar una explotación se les trata como si quisieran montar un chalet», ha dicho la representante de UPA Madrid demandando cambios en urbanismo.

Mónica Álvaro también ha pedido que se establezca un Comité Asesor Agrario como ya ocurre a nivel nacional y en otras autonomías. «Es lo mínimo, los políticos deben consultar los temas del campo con quienes vivimos y trabajamos en el campo, como sucede en otros ámbitos y en otros lugares».

Los y las participantes en el debate han estado muy de acuerdo en que los fondos para la recuperación que vendrán de Europa deben ser aprovechados de manera eficiente. En este sentido, UPA Madrid ha denunciado que «muchos de ellos no llegarán al campo si no cambian las cosas en la Comunidad de Madrid». La vicesecretaria ha apuntado la necesidad de reforzar los servicios de asesoramiento agrario para que los profesionales del campo puedan acceder a las ayudas de Europa. «De lo contrario, no se canalizarán esas ayudas y una parte se quedará en promesa», ha dicho.

Desde UPA Madrid también han denunciado que los agricultores corren el riesgo de perder las ayudas que provendrán del Plan que el Gobierno de España está preparando para la modernización de los invernaderos. «Tal y como está la legislación de la Comunidad de Madrid, es prácticamente imposible acceder a una licencia para montar ese invernadero. Si gobernando la Comunidad no tenemos a alguien que se ponga las pilas y cambie la normativa, perderemos esas ayudas que vendrán».

La digitalización de todos los sectores ha sido otro de los temas que ha centrado el debate. Mónica Álvaro ha advertido de que «esto es muy necesario pero no puede convertirse en una traba». Y ha explicado: «el sector agrario tiene una alta edad media, por lo que digitalizar muchos procesos se puede convertir en una barrera para estas personas». Por eso, desde UPA Madrid han apostado por mantener alternativas físicas a los procesos digitalizados a la vez que comunicar y formar a estas personas para que, paulatinamente, todas ellas se vayan incorporando a las nuevas tecnologías.

Entre otros puntos que ha propuesto UPA para debatir en la campaña electoral de Madrid , también destacan la mejora de las infraestructuras de regadío para mejorar la sostenibilidad del sector, adoptar criterios de compra pública para favorecer los productos de Madrid y cambiar la legislación para no meter agricultura en todo el mismo saco, para que los agricultores y ganaderos puedan transformar sus productos con regulación adecuada para artesanos.