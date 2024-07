Sigue el pulso de una parte del sector agrario con el ministro Luis Planas. En esta ocasión han sido ASAJA y COAG Andalucía las que han arremetido contra el ministro, al que acusan de que «queda patente una vez más que este ministro no nos representa. Tenemos al enemigo en casa”, tras no haber sido invitadas a la reunión sobre El sector agrario andaluz denuncia «un acto de desprecio más del ministro Planas» al no invitarle a debatir sobre el control fronterizo de mercancías en las I Jornadas Nacionales sobre Controles Oficiales en el Tráfico Internacional de Mercancías.

El Puerto de Algeciras ha acogido este martes 2 un evento histórico sobre los controles fronterizos en el tráfico internacional de mercancías, que reúne por primera vez en España, a todos los ministerios competentes, responsables de la mayoría de las autoridades portuarias españolas, representantes de los transitarios, asociaciones de distribuidores y de las empresas del sector agroalimentario.

Los que no han sido invitados, a pesar de que la mejora del control fronterizo de las mercancías importadas es una de las principales reivindicaciones del sector agrario, han sido los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, por lo que ASAJA y COAG Andalucía consideran este hecho «como un acto más de desprecio del ministro de Agricultura, Luis Planas, hacia los agricultores y ganaderos».

En este sentido ambas organizaciones afirman que, aunque no haya sido el Ministerio de Agricultura el principal convocante de este foro, «Planas tendría que haber intercedido para que los representantes de los agricultores y ganaderos estuvieran presentes en este debate de máximo interés para el sector» que, además, se encarga de clausurar el propio Luis Planas.

En definitiva, aseguran ambas organizaciones, «queda patente una vez más que este ministro no nos representa. Tenemos al enemigo en casa”.

Como se recordará, el sector agrario andaluz se manifestó el pasado 22 de febrero en Algeciras, cuando miles de agricultores y ganaderos lograron bloquear durante horas el Puerto, una de las principales entradas de la mercancía importada de países extra comunitarios que, sin el debido control, llegan al mercado agroalimentario europeo, convirtiéndose en competencia desleal para nuestros agricultores y ganaderos.

Estas importaciones de terceros países hacen bajar el precio de los productos agroalimentarios en origen, ya que no compiten en igualdad de condiciones, incumpliendo los requisitos exigidos para los productores europeos, tanto en lo que se refiere a seguridad alimentaria, derechos laborales y normativas medioambientales.

Es por eso que las organizaciones agrarias y cooperativas tienen, como una de sus principales reivindicaciones, una reacción urgente por parte del Gobierno español y de Europa para «establecer una aduana común efectiva con controles estrictos, que impidan que los puertos europeos y españoles (incluido el de Algeciras) sean un coladero de importaciones sin garantía de calidad ni seguridad alimentaria».