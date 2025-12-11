El sector agrario alerta: los ajustes del impuesto CBAM no frenan el riesgo de escasez y los costes críticos en fertilizantes

Los agricultores, las cooperativas agrícolas, los procesadores de alimentos, los comerciantes y los mezcladores de fertilizantes advierten de que los pequeños ajustes introducidos en la fórmula de cálculo del impuesto CBAM por la legislación secundaria adoptada no evitarán el riesgo de escasez de fertilizantes ni los prohibitivos costes de producción que amenazan la producción agrícola de la UE., según señala ASAJA en su web.

En los últimos meses, han venido advertiendo repetidamente a las instituciones sobre el drástico impacto que tendría la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para los fertilizantes el 1 de enero de 2026, dado que muchos elementos necesarios para su cálculo siguen sin resolverse. Ahora «parece que la Comisión y los Estados miembros han escuchado estas preocupaciones y ahora están tratando de aportar soluciones rápidas a algunos de estos elementos, como los valores de referencia y los valores por defecto. Aunque acogemos con satisfacción la intención, la realidad es que la legislación secundaria publicada hoy no resolverá la situación», señalan desde la organización agraria.

ASAJA, al igual que el Copa-Cogeca acoge con satisfacción el trabajo realizado sobre los valores de referencia y el establecimiento de los valores por defecto, «pero uno de los componentes clave del cálculo del CBAM sigue sin abordarse: el certificado de carbono del CBAM. Mientras la plataforma para los certificados de carbono del CBAM siga sin estar terminada, prevista solo para 2027, el impuesto del CBAM tendrá que basarse en el precio medio trimestral del CO₂ tras la realización de un pedido por parte de los importadores de fertilizantes. Dado que el precio del CO₂ puede fluctuar significativamente a lo largo de tres meses, esto crea una enorme incertidumbre financiera para los importadores que no están en condiciones de asumir tal riesgo».

CON LA REDUCCIÓN DEL MARGEN DE BENEFICIO PARA LOS VALORES POR DEFECTO CON MÁRGENES MUY BAJOS O INCLUSO NEGATIVOS POR EL AUMENTO DE LOS COSTES, ESTO ES SIMPLEMENTE INACEPTABLE

Dado que solo se han aclarado dos de los tres factores clave necesarios para el cálculo del CBAM, «la incertidumbre financiera para los mezcladores e importadores de fertilizantes de la UE sigue siendo total, lo que les impide realizar nuevos pedidos, mientras que el 50% del suministro de fertilizantes de la UE procede de terceros países».

Además, «aparte de la reducción del margen de beneficio para los valores por defecto, que se agradece, no se han propuesto medidas para compensar los costes relacionados con el CBAM para los agricultores. En un momento en que muchos agricultores de la UE se enfrentan a márgenes muy bajos o incluso negativos, ahora por tercer año consecutivo en algunos Estados miembros, debido al fuerte aumento de los costes de producción desde 2020, esto es simplemente inaceptable. Instamos a la Comisión, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a que tomen medidas».

En este contexto, vouelven a pedir conjuntamente a la Comisión Europea y a los Estados miembros que pospongan la aplicación del CBAM para los fertilizantes hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

Todos los elementos técnicos que determinan los costes del CBAM se hayan ultimado de manera que se garantice la plena previsibilidad de los precios en el momento de la importación y la facturación. Se adopten medidas eficaces para compensar los costes relacionados con el CBAM para los agricultores, evitando nuevos aumentos de los costes y salvaguardando la competitividad de la agricultura y las cadenas de suministro alimentario de la UE.

«No podemos permitirnos medias tintas en un momento en que la viabilidad de la producción agrícola de la UE está en peligro y en que se cuestiona la competitividad y la resiliencia de la cadena alimentaria en general, con posibles consecuencias para los precios al consumo», señala la nota de ASAJA.