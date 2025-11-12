El roadshow de los lácteos acerca a los madrileños las bondades de estos saludables alimentos y su compromiso con la sostenibilidad

¿Cómo conectar con el consumidor urbano? El roadshow de los lácteos ha recalado hoy en la ciudad de Madrid (Facultad de Agrónomos- Universidad Politécnica Madrid) en el marco de la iniciativa «Cuenta con los lácteos europeos» impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoyo de la Unión Europea (2025-2028). Se trata de un autobús en circuito itinerante por toda España, vinilado para la ocasión por el prestigioso artista ilustrador Óscar Alonso (más conocido como «@72kilos, con más de 3 millones de seguidores en redes sociales«).

La colaboración del artista ha conseguido crear una narrativa cercana con diferentes diseños y soportes. De hecho, los materiales de divulgación empleados (como «el carro de la sostenibilidad láctea, una bolsa de la compra sostenible, imanes y adhesivos coleccionables) tienen mensajes claros que animan al consumidor para que apueste por lácteos europeos.

Esta iniciativa permitirá dar continuidad a «Cuenta con los productos lácteos europeos», que concluía su recorrido en febrero de 2025 después de tres años de duración con grandes avances en divulgación entre potenciales consumidores de España y Bélgica.

El roadshow que este miércoles llegó a Madrid ha sorprendido como un espacio moderno, cómodo y visualmente muy atractivo. En el interior, los visitantes, muchos de ellos estudiantes del campus, han podido sentarse en las bancadas frente a una pantalla para visualizar un vídeo infográfico que explicó los valores sostenibles de un sector comprometido con el medio ambiente y con el desarrollo rural. Los madrileños han podido aquí conocer y seguir las redes sociales de campaña e incluso participar en «la ruleta láctea de la suerte», un juego divertido que les permitió optar a diferentes premios directos. Este espectacular roadshow de los lácteos visitará hasta diciembre las ciudades de Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Cáceres y Toledo, Albacete, Almería, Murcia, Alicante, Valencia o Guadalajara, entre otras.

El roadshow de los lácteos ayudará a la población a conocer los compromisos del sector lácteo con la sostenibilidad, animándole a consumir 3 lácteos al día y a apostar por la producción europea con el objetivo de apoyar las economías rurales y luchar contra la despoblación.

«Más que una campaña al uso, queremos crear todo un movimiento con el objetivo de concienciar a los consumidores sobre el poder que tiene su elección de compra para hacer del mundo un lugar más sostenible. Porque cada pequeño gesto, ‘CUENTA’: Ir al supermercado en transporte público, utilizar un carro de la compra en lugar de bolsas de plástico o elegir productos lácteos de proximidad y sostenibles», ha señalado el presidente de InLac, Javier Roza.

Los lácteos forman parte indisoluble de nuestras vidas hasta el punto de que están presentes en casi todos los hogares (98 %). Además, la mitad de los responsables de compra (70%) afirma conocer la recomendación de la comunidad científica y de las principales guías de alimentación de tomar al menos 3 lácteos al día, aunque, en el lado contrario, solo el 45% de la población llega a esta cifra, de acuerdo con los datos de DeskMind Research. Respecto al impacto medioambiental y social del consumo de lácteos europeos, sólo el 40% reconoce su importancia, quedando aún un amplio recorrido de mejora.

El sector lácteo europeo está preparado para liderar el camino hacia una alimentación más sostenible y eficiente, gracias a sus avances medioambientales, su valor nutricional y su profundo arraigo en el territorio. Y, para lograrlo, necesita el compromiso activo de la ciudadanía. Durante los próximos tres años, la iniciativa «Cuenta con los lácteos europeos» promoverá el consumo de tres lácteos al día como hábito saludable y sostenible, reforzando el compromiso del sector con el bienestar animal, el empleo rural y el medio ambiente.

Para más información: Cuenta con los lácteos europeos

(Fotos: Alejandro Iglesias)