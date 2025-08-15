El ritmo de comercialización de aceite es superior al año pasado y solo queda un 36% del producido: no tiene sentido las caídas del precio

Los últimos datos facilitados y confirmados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ponen de manifiesto que el ritmo de comercialización de aceite está siendo mayor al del año pasado y apenas si queda un 36% del producido.

Según estas cifras, los productores habían vendido a 31 de julio, el 87% de la cosecha y las existencias que quedan en las bodegas de las almazaras, distribución y Patrimonio Comunal Olivarero, todas juntas, suponen apenas un 36% del producido.

Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el porcentaje de aceite almacenado respecto a lo producido es menor, ya que a 31 de julio de 2024 era de un 40%. Hay que tener en cuenta que la producción de aceite del año pasado fue alrededor de un 50% menor a la de esta campaña.

Cuando restan tres meses hasta que entre el nuevo aceite, las almazaras apenas si tienen un 13% del aceite producido, en total 321.936 toneladas, mientras que la distribución cuenta con 187.725 toneladas y el Patrimonio Comunal Olivarero 3.952 toneladas.

NO TIENE SENTIDO QUE SE PRODUZCAN CAÍDAS EN ORIGEN CUANDO NO HAY EXCEDENTES

A esto hay que sumarle que la vecería propia del cultivo del olivar, las altas temperaturas del mes de mayo que afectaron a los olivares en flor de algunas zonas, los ataques de plagas que no afectan a la calidad, pero sí a la producción, y el estrés hídrico del mes de julio y agosto se están dejando notar en el campo.

El secretario de Organización de COAG Jaén, Francisco Elvira, insiste en que los datos hechos públicos confirman que no tiene sentido que se produzcan caídas de los precios en origen, cuando no hay excedentes y en el resto de países productores no cuentan con stock suficiente.

Según los datos, aún provisionales, de la AICA consultados por COAG Jaén, a 31 de julio y desde que comenzó la campaña el 1 de octubre, habían salido al mercado desde las almazaras 1.229.971,01 toneladas, un 87% de la producción total de la campaña. De las cuales, 125.995 toneladas lo hicieron en el mes de junio.

En cuanto a las existencias totales de aceite, es decir de productores, más distribuidores y Patrimonio Comunal Olivarero, a 31 de julio había 513.613 toneladas de aceite, de las cuales 321.936 toneladas se encontraban en manos de los productores, 187.725 toneladas de los envasadores, y 3.951 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Al margen de este dato de que solo queda un 36% de lo producido, COAG Jaén recoge el precio medio del aceite, en origen, según el POOLRED se ha situado esta semana (del 8 al 14 de agosto) en:

* España * Jaén Precio medio operaciones: 3,65 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 3,95 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,46 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,21 euros Precio medio operaciones: 3,76 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 3,95 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,46 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,22 euros

El precio medio del aceite del 4 al 10 de agosto según la Junta de Andalucía es:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 3,94 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,50 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,15 euros

El precio medio del aceite la semana del 14 al 20 de julio según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha situado en 3,20 euros: