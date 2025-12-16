‘El Rincón del Campo Riojano’ late en el corazón de Logroño con una muestra divulgativa para poner en valor del producto de proximidad

Poner en valor la excelente calidad de los alimentos cultivados y producidos en La Rioja, la importancia de consumir producto de temporada y destacar la labor de los agricultores y ganaderos riojanos durante todo el año son los objetivos de la iniciativa ‘El Rincón del Campo Riojano’.

Se trata de una muestra divulgativa que tendrá lugar desde hoy, 16 de diciembre, hasta el 16 de enero de 2026, en el Mercado del Corregidor de Logroño. A través de una serie de paneles informativos, quienes se acerquen al mercado podrán conocer qué producto está de temporada dependiendo la época del año.

La muestra se enmarca en la campaña ‘Siembra para que se entienda’ de la organización profesional agraria ARAG-ASAJA, en colaboración con la Asociación El Mercado del Corregidor de Logroño.

En su inauguración, el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha asegurado que “buscamos trasladar la importancia y el valor del trabajo de los hombres y las mujeres del campo riojano. Un valor que se traduce en el cultivo y en la producción de alimentos saludables y de calidad que garantizan la alimentación sana y sostenible de toda la sociedad. En estos días en los que las familias se reúnen en torno a una mesa; les pedimos que elijan productos riojanos, productos de KM 0, de proximidad”.

Por su parte, Enrique Rituerto, presidente de la Asociación El Mercado del Corregidor, ha afirmado que “en nuestro mercado ofrecemos producto fresco y de calidad y, cuanto más cerca, mejor para todos; por eso creo que compartimos el mismo interés que los agricultores y ganaderos riojanos que, en nuestra mesa siempre haya producto local”.

Por su parte, el Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, David Ramírez ha apuntado que “esta iniciativa organizada por ARAG-ASAJA, quiere dar a conocer el trabajo de agricultores y ganaderos que son quienes, de una forma u otra, mantienen la vida rural y cuidan de la naturaleza. Debemos poner en valor esta figura que tiene ser reconocida por la sociedad para que conseguir superar el reto demográfico y asegurar el relevo en las explotaciones”.

LA VOZ DE LOS PRODUCTORES, PRESENTE EN EL MERCADO

La muestra de El Rincón del Campo en el Mercado incluye una serie de paneles fotográficos con imágenes de agricultores y ganaderos riojanos. En esos paneles se describen los cultivos riojanos de temporada, destacando la importancia del calendario agrícola con el fin de que los consumidores conozcan y valoren el producto en su momento óptimo.

Además, en los monitores del espacio del mercado se proyectarán videos cortos pertenecientes a la campaña ‘Siembra para que se entienda’ en los que son los propios productores los que se refieren a las cuestiones más importantes de la actividad agrícola.

Precisamente serán ellos, agricultores y ganaderos, quienes protagonizarán el ciclo de ‘Conversaciones del Campo. Al grano’ que se desarrollarán en el mercado a partir de las once de la mañana y por espacio de 40 minutos.