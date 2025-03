El retraso en la renovación de los carnet de fitosanitarios crea un grave problema, ya que sin él no se puede ni comprar ni aplicarlos

Los retrasos y la excesiva burocracia en la concesión o renovación del carnet de fitosanitarios está provocando todo un problema en Castilla y León, ya que las organizaciones acusan a la Junta de no agilizar todo este proceso, a la vez que recuerdan sin él no se podrán comprar, ni aplicar productos fitosanitarios necesarios para mantener la sanidad en los cultivos.

La Alianza UPA-COAG ha reclamado a la Consejería de Agricultura en el contexto del Consejo Regional Agrario que gestione algún permiso especial a los agricultores mientras se le renueva oficialmente el carnet fitosanitario que debe expedir la Administración regional.

Destaca que se da la circunstancia de que «no son pocos los profesionales agrarios que actualmente no pueden acceder a la compra de productos en los comercios destinados a tal fin, porque la Junta no les ha facilitado el carnet ni les ha registrado en el ROPO».

La lentitud en la tramitación y registro de esta renovación por parte administrativa «no puede convertirse en un problema nuevo para los profesionales, que están a la espera de que el tiempo levante y en breve empiecen los tratamientos primaverales», lamentan desde la organizacón agraria.

Asimismo, la Alianza UPA-COAG ha exigido a la Consejería que «agilice todos los trámites burocráticos y por lo tanto resuelva urgentemente el impedimento que tienen a día de hoy muchos agricultores a la hora de comprar los productos de lucha para la mejora de sanidad vegetal, que se aplican habitualmente en estas fechas».

RECUERDAN QUE SIN EL CARNET NO SE PODRÁ NI COMPRAR NI APLICAR ESTOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Por su parte, la UCCL recuerda que el carnet de fitosanitarios tiene una caducidad de 10 años y deben ser renovados en el periodo de va desde un año antes de su caducidad y con tres meses anteriores a la misma, a la vez que insisten en que rsin él no se podrán comprar, ni aplicar productos fitosanitarios necesarios para mantener la sanidad en los cultivos.

Para la organización, «una vez más las administraciones dando facilidades al sector agrario, en vez de habilitar los mecanismos necesarios para que el carnet de fitosanitarios se pueda renovar como cualquier otro carnet, esté caducado o no, para renovarlo una vez caducado, hay que hacer de nuevo el curso pertinente. No he tenemos noticias de nadie que haya ido a renovar un carnet de conducir caducado y le hayan mandado a la autoescuela y después ha hacer los pertinentes exámenes».