El Recuenco (Guadalajara) ofrece leña cortada a sus vecinos de parcelas del monte público ante el envejecimiento de la población

El Ayuntamiento de El Recuenco (Guadalajara) ha puesto en marcha este año un servicio municipal, gratuito, orientado a facilitar a los vecinos el acceso a la leña cortada de encina, un recurso fundamental para calentar los hogares durante el invierno, en especial ante el envejecimiento de la población.

Esta actuación se enmarca en el proyecto Ecosistemia Lab, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de El Pozuelo (Cuenca), según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tradicionalmente, el Consistorio ha ofrecido a los vecinos «suertes» de leña, parcelas del monte público donde pueden realizar el corte de manera regulada, pero el envejecimiento de la población y el desconocimiento de los jóvenes del manejo del monte hace que, para muchos vecinos, resulte complicado cumplir adecuadamente con las normativas de corte y con la gestión de los restos vegetales.

Para dar respuesta a esta situación, el Ayuntamiento ha contratado a dos peones forestales que se encargarán no solo de preparar la leña, sino también de apoyar en las tareas de manejo de la biomasa y mantenimiento del monte.

De esta forma, se garantiza un aprovechamiento seguro, ordenado y sostenible del Monte de Utilidad Pública, un patrimonio municipal que debe seguir beneficiando al conjunto de la población, ha explicado el Consistorio.

“El objetivo es adaptarnos a las necesidades reales de los municipios rurales y asegurar que nuestros vecinos puedan seguir calentando sus hogares con el recurso natural que siempre han tenido a su alcance”, subraya Enrique Collada, alcalde de El Recuenco, quien ha añadido que «en los pueblos contamos con ventajas que no existen en las ciudades, y es fundamental ponerlas en valor y gestionarlas para que beneficien a nuestros vecinos”.

Además de facilitar el acceso a la leña, esta labor contribuye a reducir el riesgo de incendios y a mejorar el estado del monte, evitando su abandono y favoreciendo una gestión forestal activa.

Este servicio tiene carácter piloto y su alcance actual aún no permite cubrir toda la demanda vecinal, pero la intención del Ayuntamiento es consolidarlo y ampliarlo en los próximos años para convertirlo en una prestación estructural dentro de lo que, entiende, deben ofrecer los ayuntamientos del medio rural: servicios que se ajusten a su realidad demográfica, social y territorial.