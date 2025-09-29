El Real Betis se convierte en el primer club de fútbol español inscrito en el registro EMAS gracias a su sistema de gestión medioambiental

El Real Betis Balompié se ha convertido en el primer club de fútbol español y segundo en Europa en inscribirse en el Registro EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales) de la Unión Europea (UE), gestionado en Andalucía por la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático a través de la Oficina Andaluza de Cambio Climático. Este reconocimiento avala que la entidad verdiblanca cuenta con un sistema de gestión y auditorías ambientales que permite evaluar, gestionar y mejorar su desempeño en sostenibilidad, además de comunicar públicamente los resultados a través de una declaración ambiental.

Además de inscribirse en el Registro EMAS, el Real Betis obtuvo con anterioridad la certificación ISO 14001, un estándar internacionalmente reconocido que establece un marco para que las organizaciones desarrollen un sistema de gestión ambiental verificado externamente. EMAS supone dar un paso más hacia la excelencia medioambiental, al exigir la elaboración de una declaración ambiental, un informe público que detalla de manera transparente la política, los objetivos y los resultados en materia de sostenibilidad medioambiental por parte de la entidad.

De esta manera, el Real Betis se suma al FC Porto, primer club europeo en figurar en el Registro EMAS, una inscripción que ha sido posible gracias a su participación en el proyecto europeo Free Kicks, cofinanciado por la UE y coordinado por la Scoula Superiore Sant’Anna de Pisa (Italia). Esta iniciativa promueve la economía circular y la sostenibilidad ambiental en las organizaciones futbolísticas e impulsa la transición del fútbol hacia los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción de Economía Circular.

En este contexto, el certificado significa que “una entidad independiente reconoce nuestra gestión en materia medioambiental, atendiendo a los cánones de sostenibilidad, uno de los pilares fundamentales del club”, destaca el director de Operaciones del Real Betis Balompié, Enrique Castillo.

La eficiencia de este sistema de gestión, que cuenta con una política ambiental consolidada y exige un compromiso de mejora continua, se refleja en las diversas acciones sostenibles implementadas en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. El proceso para poner en marcha todas estas medidas ha durado una temporada completa y ha involucrado a numerosos departamentos del club, con la aplicación de varios procedimientos para la gestión de recursos naturales, formación medioambiental, selección de proveedores, emergencias o comunicación, entre otros.

En este sentido, el responsable del Sistema de Gestión Medioambiental del club verdiblanco, Fausto Scaldaferri, subraya como principales retos para conseguir esta designación “la integración de temas medioambientales y la involucración de proveedores en un sector, el del fútbol, donde la sostenibilidad es todavía algo nuevo y poco conocido”.

MEDIDAS INNOVADORAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA

La Ciudad Deportiva Rafael Gordillo integra múltiples medidas sostenibles e innovadoras que favorecen una gestión más eficiente y amigable con el medio ambiente.

Sistema de recogida de aguas pluviales: el agua de lluvia y drenaje se recoge en una balsa y se reutiliza para el riego, evitando el uso de los recursos hídricos de la red pública.

Sustitución de caucho por corcho en los campos artificiales, eliminando microplásticos y reduciendo la temperatura del césped, lo que disminuye la utilización de agua.

Sistema de iluminación inteligente, que permite reducir de forma remota la potencia lumínica cuando no es necesaria.

Diseño bioclimático del edificio principal, que minimiza la exposición solar y reduce la necesidad de refrigeración en verano.

Uso exclusivo de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, evitando por completo el uso de gas natural.

Movilidad eléctrica, con vehículos 100% eléctricos, estación de recarga y planta fotovoltaica propia para su abastecimiento.

Pastoreo con cabras y ovejas, que actúan como ‘biosegadoras’, reduciendo el uso de maquinaria contaminante y aportando fertilizante natural.

UN REFERENTE COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE

Con la obtención del EMAS, el Real Betis se consolida como uno de los clubes líderes en sostenibilidad dentro del sector, con el objetivo de servir de ejemplo para otras entidades deportivas, sobre todo en un contexto en el que el fútbol tiene un notable poder social y donde este tipo de acciones pueden tener un efecto multiplicador en la conciencia medioambiental.

En este sentido, la entidad trabaja en nuevos pasos y proyectos para seguir avanzando en su compromiso ambiental, convencido de que la sostenibilidad debe ser uno de los pilares estratégicos del fútbol del futuro.