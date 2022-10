El público respalda la celebración del Congreso VIO de Bioprotección Vegetal en Iberflora

El III Congreso VIO de Bioprotección Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón (COITAVC), se clausuró con un rotundo éxito de participación en la primera edición que se celebra en Iberflora. A las aproximadamente 450 personas que durante los tres días de certamen asistieron al Ágora Verde para seguir las ponencias, se suman los 550 usuarios que siguieron el congreso en streaming a través de la plataforma digital.

Para Regina Monsalve, presidenta del COITAVC, «este tipo de encuentros contribuyen a visualizar la labor de los científicos e investigadores y la hacen más accesible a la ciudadanía en general. La participación en las mesas redondas de los responsables de la Administración, los técnicos y los científicos ha puesto de manifiesto la importancia de trabajar unidos».

En la clausura del Congreso, Sergi Campillo, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, afirmó que en las ciudades se está experimentando un «cambio de paradigma» que necesita contar con los colegios profesionales y las empresas del sector. «Nos enfrentamos a un reto mayúsculo: adaptar las ciudades a la emergencia climática. Las infraestructuras verdes son fundamentales para adaptarnos, y al mismo tiempo, hay que adaptar esa infraestructura verde al cambio climático«. Campillo aludió a la designación de la Ciudad Verde Europea en 2024, a la que aspira Valencia. «Ya es hora de que una ciudad del Mediterráneo, del sur de Europa, sea Capital Verde Europea».

Por su parte, Raúl Ferrer, presidente de Iberflora, felicitó al COITAVC por la celebración del Congreso VIO en el marco del certamen, ya que «eventos como este hacen que Iberflora siga creciendo».

REGLAMENTO DE USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

El congreso ha estado dedicado al diseño y la gestión de las infraestructuras verdes urbanas. Las mesas redondas celebradas han evidenciado la inquietud del sector verde por la propuesta de Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que la Comisión Europea presentó el pasado 22 de junio, ya que tal como está redactado deja a los jardines y parques urbanos sin herramientas para proteger sus plantas y árboles.

«El reglamento se tiene que aprobar cuando los técnicos, los científicos y todos aquellos profesionales que somos conocedores y usuarios de la sanidad vegetal identifiquemos en qué momentos se pueden utilizar o no ciertas materias activas. Todos estamos de acuerdo en que lo más importante es preservar los árboles, y no podemos poner en peligro árboles monumentales o especies autóctonas por no poder utilizar fitosanitarios en jardinería», reivindica Regina Monsalve.

Desde el COITAVC ya se presentaron una serie de alegaciones a la propuesta, y su presidenta invita «a los técnicos y científicos, a los compañeros, a trabajar conjuntamente para que el reglamento sea provechoso para los espacios verdes urbanos».

Esta preocupación fue compartida por la mayoría de ponentes del Congreso, como Vicente Dalmau y Jordi Giné, jefes de los Servicios de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente; Mamen Márquez, Responsable del grupo de Áreas Verdes de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA); el asesor Salvador Garcia, pionero en la Gestión Integrada de Plagas en áreas verdes; o Marisé Borja, de la Asociación Española de Fabricante de Productos de Biocontrol (IBMA España), que pidió que se autoricen en España herramientas biológicas como la bacteria Bacillus thuringiensis o el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, conocidos agentes de control biológico prohibidos en España en zonas urbanas.

Con la colaboración de Feria Valencia, y el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Valencia Activa y el Ayuntamiento de València, así como de numerosas entidades y empresas interesadas en dar visibilidad a la gestión sostenible de los espacios verdes, el III Congreso VIO de Bioprotección Vegetal ha puesto el foco en la protección de las plantas de los entornos urbanos con métodos biológicos, respetuosos con el medio ambiente y la salud de las personas.

El programa de esta edición de VIO Bioprotección Vegetal ha reunido a una treintena de expertos de todos los ámbitos que engloba el diseño, gestión de los espacios verdes, desde el sector viverista y de jardinería hasta las administraciones públicas, pasando por la sanidad, el urbanismo, el paisajismo, la investigación, la tecnología y la gestión medioambiental.