El proyecto Pistazero consigue adelantar entre tres y cuatro años la entrada en producción del pistacho tras tres años de ensayos

“Es fácil, rápida y además económica para los agricultores”. Así de contundente se muestra Jaime Valero, responsable de Agrocultívate y socio de Pistazero, con los resultados obtenidos con la Poda Aragonesa en el cultivo del pistacho, que entre otros resultados ha conseguido adelantar entre 3 y 4 años la entrada en producción del pistacho. Se trata de una de las acciones que se han analizado dentro de Pistazero. Un proyecto que se ha desarrollado de 2022 a 2025 y que se creó con el objetivo de mejorar los conocimientos existentes sobre este cultivo.

“Y creo que lo hemos conseguido o por lo menos hemos puesto nuestro granito de arena”, matiza Valero. Durante este tiempo, los socios del proyecto han mostrado en varias jornadas de campo con agricultores cómo se realiza este tipo de poda y los beneficios que tiene. “Cuántas más ramificaciones hagamos en el árbol más yemas de flor de cara al siguiente año”, apunta el responsable de Agrocultívate quien señala que así es como se consigue tener producción a partir del cuatro año y no del séptimo o décimo como pasa con la poda tradicional.

“Durante estos años lo hemos probado en nuestros campos de ensayo e incluso hemos traído a Antonio Poblador, el creador de la Poda Aragonesa, para mostrar los resultados”, explica Valero. “Y hemos comprobado que se puede mecanizar y eso supone un gran ahorro económico y de tiempo para los agricultores”, añade Jaime Valero quien destaca que durante estos años se ha realizado la misma poda de forma manual y también con discos.

Otro de los puntos que se han analizado es los beneficios de crear cubiertas vegetales entre las líneas de árboles. “Es algo habitual en árboles frutales, pero no se hacía con este cultivo”, apunta Valero. Su presencia permite mejorar la estructura del suelo, reduce la erosión, aumenta la retención de agua y también se mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero.

Finalmente, otro de los pilares que dan forma a Pistazero es la utilización de técnicas de precisión para obtener datos fiables y exactos de las parcelas de ensayo. En este sentido, la Estación Experimental de Aula Dei CSIC ha realizado diferentes muestreos en los tres campos de ensayos con el objetivo de analizar el contenido de nitrógeno en suelo en forma de amonio y de nitrato.

Para ello, los investigadores han cogido muestras de la capa superficial del suelo (hasta 10 centímetros de profundidad) y lo han hecho en los meses de agosto de 2023, 2024 y 2025. “El nitrógeno mineral se ha analizado con el método de extracción con cloruro de potasio y análisis colorimétrico mediante espectrofotometría”, apuntan los responsables del grupo de la Estación Experimental de Aula Dei CSIC.

Los resultados obtenidos muestras los mismos valores obtenidos de amonio en los tres ensayos. “En cuanto al contenido de nitrato se observa un mayor contenido en los ensayos de Andorra y Valmuel en comparación con el ensayo de Zuera”, concluyen.