El proyecto PICASSO demuestra que es posible mejorar las condiciones del suelo reduciendo los aportes de fertilizantes

“Hemos comprobado que incluso con menos fertilización mantenemos e incluso mejoramos las características fisicoquímicas, actividad biológica y la estructura del suelo”. Así de contundente se ha mostrado el coordinador del proyecto PICASSO, Eduardo López Gomollón, quien añade que eso se ha conseguido gracias a la rotación entre cereal y leguminosas. “Los datos nos demuestran que son agronómicamente viables. No obstante, la rentabilidad de la explotación debe valorarse en periodos de medio – largo plazo”, ha matizado Gomollón.

Durante tres campañas, el proyecto PICASSO ha combinado diferentes técnicas agronómicas y de mejora vegetal con el objetivo de buscar una alternativa sostenible y rentable para las explotaciones agrícolas. Trabajos que se han realizado en cuatro campos de ensayos: dos de secano y otros dos en regadío ubicados en Ariño (Teruel) y Zuera (Zaragoza), y en los que se han alternado variedades de cereal (trigo blando, cebada, tritordeum, sorgo), oleaginosas (girasol), leguminosas (garbanzo y guisante) y trigo sarraceno.

“Desde el minuto uno lo que hemos querido es buscar alternativas reales”, ha apuntado el responsable de Agrocultívate y socio del proyecto, José Ángel Pérez, y por eso una de las técnicas utilizas ha sido la siembra directa. “Mantener una cubierta vegetal nos ha ayudado a evitar la erosión del suelo y ha controlar mejor la presencia de malas hierbas”, ha resaltado Pérez quien ha añadido que todo ello unido a la rotación de cultivos han contribuido a mantener buenos niveles de fertilidad del suelo.

“La tierra contiene minerales, pero muchos están bloqueados. Al introducirle materia orgánica lo que hacemos es desbloquearlos y mejorar su estructura sin incrementar las dosis de abonado”, ha matizado el responsable de Agrocultívate y socio de Picasso.

En este sentido, un grupo de investigadores de la Estación Experimental Aula Dei – CSIC han cogido muestras de la capa superficial del suelo con el objetivo de evaluar la abundancia y actividad de microorganismo del suelo. “Resulta interesante el aumento de biomasa microbiana que se observó en los cuatro ensayos a largo de las tres campañas”, han resaltado desde el centro de investigación. “Esto demuestra que la rotación con cultivos alternativos llevó a un aumento en la cantidad de microorganismo del suelo”, han matizado.

NUEVAS FORMULACIONES PARA PIENSO ANIMAL

Otro de los objetivos de este proyecto era analizar la posibilidad de sustituir un porcentaje del uso de haba soja en las formulaciones para pienso animal, concretamente para rebaños de ovino. “A lo largo del proyecto hemos realizado cinco propuestas y de ellas hemos comprobado que dos serían aptas para su aplicación en ganadería”, ha resaltado el coordinador de PICASSO. “Habría que hacer unos ajustes mínimos en las composiciones presentadas para mejorar sus valores nutricionales y dietéticos”, ha añadido Gomollón.

Finalmente, los socios del proyecto han resaltado los ‘graves’ problemas que han tenido para obtener datos debido a las condiciones climáticas. “Las dos primeras campañas sufrimos la sequía en el secano y las limitaciones de riego en el regadío debido a la sequía que afectó a todo el territorio aragonés”, ha apuntado el coordinador del proyecto.

Cooperativa Gallicum, Agrocultívate, Estación Experimental Aula Dei – CSIC y OVIARAGON son los socios de PICASSO. Un grupo de cooperación que está financiado con Fondos FEADER a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) del Gobierno de Aragón.