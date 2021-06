El proyecto Life Low Carbon Feed, que ha liderado La Unió y la UPV, opta a ser uno de los mejores de este año en la Unión Europea

El proyecto europeo Life Low Carbon Feed (LCFEED), que ha liderado la Unió de Llauradors i Ramaders, opta esta semana a convertirse en el mejor proyecto LIFE de este año, tras una reducida selección de los Life Awards 2021 en la que han quedado solo quince de toda la Unión Europea.

Forman parte junto a LA UNIÓ como socios del proyecto el Ayuntamiento de València y el de Vall d’Uixó, la Universitat Politècnica de València (UPV) , la cooperativa Unión de Productores de Caprino (UNIPROCA) y las empresas Low Carbon Economy y Área Europa (Italia).

El proyecto ha conseguido nuevos métodos y prácticas innovadoras realizando una valoración efectiva de las podas citrícolas y la paja del arroz para convertirlas en un nuevo alimento competitivo para rumiantes que reduce las emisiones de metano, mitigando así el cambio climático tanto en agricultura como en ganadería. Las experiencias demuestran que los rumiantes alimentados con el pienso LCFEED pueden reducir hasta un 20% su emisión de metano (NH4) producida por su digestión. Esta reducción se suma al CO2 no emitido al evitar las quemas agrícolas, demostrando así que es un alimento y una practica innovadora mitigadora del cambio climático.

Life Low Carbon Feed ha demostrado y validado que puede ser un nuevo modelo de negocio sostenible, replicable y transferible. Las experiencias realizadas en varias granjas demuestran que la aceptación por parte del ganado -cabras- es excelente y las pruebas digestibilidad, nutricionalidad y emisiones también son igualmente positivas. En este sentido, existe ya interés comercial para comercializar este pienso.

Las organizaciones socias de este proyecto que ha liderado La Unió y la UPV animan a votar por el Life Low Carbon Feed a través de este enlace: https://www.lifeawards.eu/voting/?lp=310.

