El proyecto BioNNOMÍA celebra con más de 250 personas la llegada a Huelva del rebaño de ovejas de los puertos de montaña de León

Las ovejas merinas ecológicas han vuelto de los puertos de montaña de León a la Dehesa San Francisco (Santa Olalla del Cala, Huelva), esta vez atravesando el propio pueblo en un ambiente festivo y participativo que ha congregado a más de 250 personas. Con este evento se ha querido poner en valor la importancia de la trashumancia y de la ganadería extensiva ecológica como modelo de producción sostenible.

El rebaño, acompañado por vecinos, visitantes y representantes de las entidades colaboradoras, protagonizó una jornada en la que se destacó el papel de la trashumancia en la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de la dehesa.

Durante el acto intervinieron Ernestine Lüdeke (presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo), Álvaro Barrera Fernández (presidente de Ecovalia), Manuel Calvo Villena (secretario de La Nueva Mesta S.A.T., presidente de Maratondog y creador de Aventura Trashumante sin campamentos, iniciativa para niños que han superado el cáncer), Antonio José López Fernández (director conservador del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche), Paco Casero Rodríguez (presidente de la Fundación Savia), Cristina Sierra Morato (ingeniera técnico agrícola y ganadera ecológica de Santa Olalla del Cala), Ángel Miguel Alonso Tornero (presidente de la Junta Vecinal de Salamón, León) y Asunción Ríos Vázquez (alcaldesa de Santa Olalla del Cala).

La celebración finalizó con una degustación de cordero ecológico asado y un taller de lana, en el que grandes y pequeños pudieron conocer de primera mano las posibilidades de este material natural.

El proyecto BioNNOMÍA tiene como objetivo crear un modelo de gestión que impulse la bioeconomía y la funcionalidad de zonas de alto valor natural, como los puertos de montaña de León, mediante la ganadería extensiva ecológica y la trashumancia. Está impulsado por Fundación Monte Mediterráneo, Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), Ecovalia y la Universidad de León.