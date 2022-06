El proyecto Andalucía Agrotech participado por la Universidad de Sevilla, primer European Digital Innovation Hub de la región

La Universidad de Sevilla junto a otras 26 entidades andaluzas han logrado que la Comisión Europea otorgue a la iniciativa Andalucía Agrotech la designación de «European Digital Innovation Hub» (EDIH). El proyecto pasa así a formar parte de una red europea de excelencia que impulsa la transformación digital de las Pymes.

Andalucía Agrotech DIH está liderado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y ofrece servicios orientados al desarrollo tecnológico, la formación especializada, la búsqueda de financiación y el fomento de la innovación abierta en el sector agroalimentario.

La designación como EDIH del Andalucía Agrotech DIH lo convierte en punta de lanza de la innovación digital en Andalucía, consiguiendo el máximo sello de calidad a nivel europeo para un ecosistema de innovación, que va a contar con un presupuesto de 4,5 millones de euros.

APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Universidad de Sevilla, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA), ha estado presente en este proyecto desde sus primeros pasos como agente del conocimiento y facilitador del aprendizaje.

Para la entidad hispalense este paso forma parte de su compromiso con la difusión y el impulso de la ciencia y la innovación agroalimentaria andaluzas. Se une a otros exitosos programas de la universidad, como el «Máster de agricultura digital e innovación agroalimentaria» o los grupos operativos de innovación para el sector agro en los que están participando sus investigadores.

Dentro de la estructura del «Andalucía Agrotech», la Universidad de Sevilla asume el liderazgo de los servicios orientados a la formación. De esta manera, se aprovecha la experiencia acumulada por la Universidad de Sevilla en la formación de nuevos perfiles profesionales durante las cuatro ediciones ya celebradas de su máster de agricultura digital, en el que los alumnos adquieren competencias en tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica o los drones agrícolas. Este programa formativo también ha sido distinguido a nivel europeo, siendo reconocido como «práctica de referencia en la Unión Europea» por Interreg Europe, y actualmente se encuentra en pleno proceso de preinscripción para su quinta edición.

Igualmente, la presencia en proyectos de innovación como los de los grupos operativos GO Phytodron, GO MaízSostenible, GO Inverconec, Dronfruit II, o DS4Canola, han sido fundamentales para impulsar el apoyo de la Universidad de Sevilla a nuevas iniciativas como el Andalucía Agrotech, destinadas a promover la modernización y digitalización del sector agrícola y de sus empresas.

ALINEADO CON EUROPA

Todos los miembros del proyecto esperan que este proyecto potencie el tejido empresarial a través de la innovación tecnológica, la formación en habilidades digitales, el fomento del emprendimiento, el apoyo a la financiación y la creación de alianzas y redes de colaboración, como se contempla en el programa Europa Digital y en las políticas de DG CONNECT, desde donde se apuesta por una colaboración estructurada entre los Digital Innovation Hubs europeos.

Los servicios y las acciones en el marco de esta iniciativa también están en línea con lo expresado en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia De la granja a la mesa y la nueva PAC, favoreciendo un camino hacia la gestión eficiente, sostenible y conjunta de los recursos.