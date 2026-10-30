El Producto Interior Bruto del sector primario ha aumentado un 1,5% en el tercer trimestre, por encima de la media nacional, que fue del 0%

El Producto Interior Bruto (PIB) del sector primario ha aumentado un 1,5% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con el segundo, ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos de la contabilidad nacional de España reflejan que esta subida a precios de mercado en agricultura, ganadería silvicultura y pesca del tercer trimestre mejora el mantenimiento del PIB de esta actividad del segundo trimestre (0,0%) aunque está por debajo del aumento del +4,3% que registró entre enero y marzo.

En el resto de sectores, la industria registró una tasa intertrimestral del PIB del +0,7%, al igual que el sector servicios, mientras que en la construcción no hubo variaciones (0,0%).

A nivel general, la economía española ha crecido un 0,6 % el tercer trimestre en términos de volumen, una décima menos que en el segundo, tras frenarse la inversión y el consumo de los hogares.

El crecimiento se sustentó en la demanda interna (consumo e inversión), con una aportación de 0,5 puntos, y en menor medida en la demanda externa (exportaciones e importaciones), que contribuyó con 0,1 puntos.

El consumo de las familias se frenó medio punto, hasta el 0,6 %, y la inversión tres décimas, hasta el 0,7%, mientras que el consumo público aumentó tres décimas, hasta el 0,9 %.

PIB INTERANUAL

En términos interanuales, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca han registrado un aumento de su PIB del 7,1% entre julio y septiembre respecto al mismo periodo de 2025.

El avance de la economía agraria ha sido mayor que en el resto de sectores, con el alza del 2% interanual en la construcción, el 2,9 % en los servicios y el 2,1 % en la industria.

En general, el Producto Interior Bruto se ha incrementado el 2,7 % anual en el tercer trimestre, una décima más que en la del trimestre precedente.