El precio medio de la tierra de uso agrario en España cuesta 10.367 euros por hectárea pero la de regadío llega hasta los 47.143 €/ha

El precio medio de la tierra de uso agrario en España ha alcanzado los 10.367 euros por hectárea en 2025, el 1,2% más anual, con diferencias entre cultivos, según datos analizados por la plataforma de fincas rústicas Cocampo. Por ejemplo, una clasificada como regadío se ofrecen a una mediana de 47.143 €/ha, frente a 16.667 €/ha en secano.

En un informe difundido este jueves, Cocampo ha destacado que las tierras arables de secano se han revalorizado el 19,8% desde 2020, cerca de la inflación acumulada del 22,1%, mientras que otros aprovechamientos se han encarecido más o han perdido valor.

Las tierras arables de secano son una clase concreta de terreno y no equivalen a todo el secano español, que incluye también olivar, viñedo y otros cultivos, ha aclarado Cocampo, que ha señalado que la productividad, el agua y los usos de cada finca explican diferencias de precio que las estadísticas generales no reflejan.

A partir de los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la plataforma especializada en compraventa y alquiler de fincas rústicas y activos rurales ha apuntado que el precio medio nacional se ha incrementado el 15,1 % desde 2020.

TODO INFLUYE: LAS FINCAS CLASIFICADAS COMO REGADÍO SE OFRECEN A UNA MEDIANA DE 47.143 €/HA, FRENTE A 16.667 €/HA EN SECANO, UNA RELACIÓN DE 2,83 VECES

La huerta (+26,3 %), los cultivos bajo plástico (+24,7 %) y los frutos secos de secano (+24,5 %) superan la inflación, mientras que la platanera avanzó el 21,5 % y el viñedo de regadío pierde un 5,3 % en un lustro.

En la muestra analizada por Cocampo, las fincas clasificadas como regadío se ofrecen a una mediana de 47.143 €/ha, frente a 16.667 €/ha en secano, una relación de 2,83 veces.

Por comunidades, los mayores precios medios se registraron en Canarias (157.126 €/ha) y la Región de Murcia (33.808 €/ha), y los menores en Castilla y León (5.237 €/ha) y Aragón (5.254 €/ha).

Los mayores incrementos de precio desde 2020 se dan en Baleares (+36,1 %) y Murcia (+33,9 %), frente a las únicas bajadas de Cantabria (-18,7 %) y La Rioja (-7,7 %).

«La tierra puede ser un activo defensivo, pero no todas las fincas ofrecen las mismas posibilidades. Importa lo que producen, los costes que tienen y también sus construcciones, accesos y usos permitidos. Por eso, el precio medio sirve de referencia, pero una inversión exige estudiar cada finca», ha señalado en una nota el fundador de Cocampo, Regino Coca.

Ver todo el informe en Cocampo_El precio de la tierra en España_Informe 2025_2026.