El precio en origen del aceite de oliva virgen extra sube un 5,3% la última semana y se sitúa en 4,62 euros el kilo, según el Sistema Poolred

El precio en origen del aceite de oliva virgen extra se ha incrementado en la última semana en un 5,32% al pasar desde los 4,39 a los 4,62 euros el kilo, según los datos ofrecidos por el Sistema Poolred de la Fundación del Olivar.

Por su parte, el precio en origen del aceite de oliva virgen se situó la última semana en 3,65 euros el kilo, lo que supone un aumento de un 0,27% con respecto a la semana anterior, cuando fue de 3,64 euros el kilo.

Finalmente, el precio del aceite de oliva lampante se situó en 3,44 euros/kilo, en este caso con una disminución en el precio de un 0,1% semanal.

Con respecto al volumen de operaciones realizadas, en la primera semana de noviembre se han negociado 3.224 toneladas de aceite de oliva, según los datos del Sistema Poolred.

COAG Jaén mantiene abierta una ventana para conocer los precios del aceite de oliva en origen de forma actualizada los viernes. Hay que recordar que estos precios son medios y se refieren a transacciones realizadas en origen, sin envasar. Los precios que se ofrecen a continuación se refieren a venta de aceites de la anterior campaña, y a venta de aceites de la actual, de la que todavía apenas si hay operaciones, debido a que no ha comenzado de forma general la campaña de recolección en las principales provincias productoras.

El precio medio del aceite, en origen, según el POOLRED se ha situado esta semana (del 1 al 7 de noviembre) en:

Aceite campaña 2024/2025

* España * Jaén Precio medio operaciones: 3,70 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,13 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,60 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,45 euros Precio medio operaciones: 3,77 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,12 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,59 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,50 euros

Aceite campaña 2025/2026

* España * Jaén Precio medio operaciones: 4,70 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,82 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,96 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,29 euros Precio medio operaciones: 5,17 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 5,17 euros

Aceite de Oliva Virgen: sin cotización

Aceite de Oliva Lampante: sin cotización

*Para conocer más datos sobre precios y operaciones en origen ponte en contacto con el Sistema de Información de Precios en Origen – POOLred. Tel. +34 953 29 50 90 E-mail: pool@poolred.com

El precio medio del aceite del 27 de octubre al 2 de noviembre según la Junta de Andalucía es:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,22 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,67 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,47 euros

El precio medio del aceite la semana del 13 al 18 de octubre según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha situado en 3,63 euros:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,24 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,49 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,36 euros

