El precio en origen de la carne de cerdo se abarata el 33% en un año mientras el huevo sube el 32% y el aceite de oliva se mantiene

Los precios en origen en el campo han iniciado 2026 por encima de los de comienzos de 2025 en la mayoría de productos agropecuarios, hasta un 32% en el caso del huevo; aunque hay excepciones como el porcino, un 33% más barato.

Destacan los incrementos interanuales de los huevos, el vino, el resto de carnes y los cítricos, frente a los descensos en otros productos como los cereales, el arroz y el porcino, según los precios medios nacionales en origen que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La carne de cerdo es la excepción en la tendencia al alza en los precios del resto de cabañas y de otros productos ganaderos, tras bajar un 33% si se compara su cotización en la primera semana de 2025 con la de 2026; ahora se paga en granja a 1,34 euros/kilo de canal.

Su cotización semanal se situó a lo largo de todo 2025 por debajo de las de 2024 y 2023, con una acusada tendencia a la baja en torno a finales de julio del pasado año, que aún fue más pronunciada a partir de la confirmación del primer foco de peste porcina (PPA) el 28 de noviembre.

La PPA también afectó de forma considerable a la cotización en origen del lechón base 20 kilos, que tras mantener los niveles de 2024 el año pasado, ha comenzado 2026 a un precio de 26 euros la unidad, un 65,14 % por debajo que en la primera semana de 2025.

En contraste, el resto de tipo de carnes registran valores mucho más altos a principios de este año, sobre todo las diferentes variedades de vacuno, que se han mantenido muy por encima en 2025 respecto a 2024 y 2023, con un precio en la primera semana de 2026 para la ternera de 7,21 euros/kilo canal, un 23,34% más que hace un año.

El cordero ha estrenado este año a 11,3 euros/kilo en origen (+14,60% interanual); el pollo, a 2,24 euros/kilo (+1,62%) y el conejo vivo en granja a 2,63 euros/kilo (+9,24%).

EL PRECIO EN ORIGEN DEL ACEITE APENAS VARÍA

El precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) mantiene su nivel de cotización al inicio de este año (4,48 euros/kg) respecto de la primera semana de 2025 (+2,09 %).

Sin embargo, se mantienen firmes estos primeros días de enero los precios más altos registrados en 2025 del vino tinto (52,36 euros/hectolitro, +11,47% interanual) y blanco (47,35 euros/hectolitro, +8,57%).

También los precios en origen son más altos este año para los cítricos, con alzas del 70,32% para el limón (0,52 euros/kg en la primera semana de 2026) y la naranja navel (0,31 euros/kg, +17,42%) y para otras frutas, como la manzana golden (0,63 euros/kg, +19,02%) o el plátano canario (0,44 euros/kg, +4,68%).

El sector de herbáceos anota retrocesos en todas las categorías: el trigo blando cae un 11,91% interanual a primeros de 2026 (207,74 euros/tonelada); el arroz cáscara japónica baja un 10,45% (456,43 euros/tonelada); la cebada pienso baja un 10,14% (195,38 euros/tonelada) y el maíz grano, un 7,39% (218,68 euros/tonelada).

Los cultivos de hortalizas, que siempre cuentan con grandes oscilaciones en sus cotizaciones, también han comenzado 2026 con precios inferiores a los de hace un año, excepto el pimiento verde tipo italiano, que se ha revalorizado un 45,30% (1,22 euros/kg).

La judía verde plana cae un 38,27% (2,17 euros/kg); la lechuga romana, un 21,58% (0,24 euros/cien unidades); la patata, un 14,61% (0,41 euros/kg) y el tomate redondo, un 14,59% (0,95 euros/kg).